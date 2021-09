Detención del Scarface de Rincón de Milberg

Un hombre de 36 años que se hallaba bajo un aparente cuadro de exaltación por la ingesta de drogas fue detenido cuando quiso huir de la policía luego de realizar numerosos disparos en el interior de su departamento, en el que se hallaron dosis de cocaína, y de romper el vidrio de acceso al edificio, en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, partido de Tigre.





El hecho ocurrió esta madrugada, en una vivienda ubicada en un barrio Procrear de la localidad antes mencionada, donde un hombre comenzó a efectuar disparos tras padecer un brote psicótico producto del presunto consumo de cocaína, precisaron las fuentes.





"Ya en la tarde de ayer hubo llamados al 911 por una aparente situación de violencia de género con quien sería su pareja. La mujer se fue de la casa, el hombre quedó solo y a la noche empezaron los disturbios", contó un jefe policial.





A través del registro de un video tomado por vecinos y aportado a la policía, se observó como el hombre se parapetaba en el hall de la planta baja del edificio con un arma, luego rompió a culatazos el vidrio de la entrada principal.

Your browser does not support the video element.



"De los golpes que le dio al vidrio con el arma, se le desarmó el cargador de la pistola y quedó tirado un resorte en la entrada del edificio", detalló la fuente policial consultada.





El hombre intentó darse a la fuga, aunque fue reducido y aprehendido por efectivos del comando de patrullas de Tigre que circulaban por la zona.





Durante la requisa, al momento de la aprehensión del sospechoso, los efectivos incautaron la pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que se observa en los videos.





El detenido, identificado por la policía como José Eduardo Herrera (36), también conocido según las fuentes como "Scarface", tenía colgado un cuadro en el interior de su vivienda con la imagen del protagonista de la película, Tony Montana, pero editada con su rostro.





Según informaron fuentes judiciales, los efectivos realizaron un allanamiento de urgencia, a pedido del fiscal Sebastián Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Rincón de Milberg, y hallaron varios impactos de bala en el interior de la vivienda.





Durante el procedimiento, los policías secuestraron un revólver calibre 38 con dos vainas servidas en el tambor, y 120 dosis con 243 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionados para su posible comercialización, 8.000 tubos plásticos tipo ampollas, balanza de precisión y un teléfono celular iPhone.





El detenido quedó a disposición del fiscal Fitipaldi, quien indagará al imputado por los delitos de tenencia y portación de arma de guerra e infracción a la Ley de Drogas.

Noticias relacionadas