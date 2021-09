Marcos Peña y María Eugenia Vidal

Tras un largo período de sin participar de la actividad política, el ex jefe de Gabinete nacional Marcos Peña se acercó al comando de campaña de la candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal, como "asesor externo".

Así lo confirmaron fuentes cercanas a Vidal, quienes precisaron que Peña hace sugerencias como "asesor externo" y se reúne con cierta frecuencia con ella, aunque aclararon que le tira ideas "desde afuera" y que no tiene un rol forma en la campaña.

En este sentido, recordaron que hace ya un año que Peña conversa tanto con Vidal como con su padrino político, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por ello varias de las fuentes consultadas se mostraron sorprendidas por la repercusión que generó la reaparición de su nombre.

"Es ad honorem y bien de afuera", deslizaron en el PRO, donde sigue habiendo opiniones divididas en torno a Peña, luego de las peleas internas que varias figuras de Juntos por el Cambio tuvieron con él durante su gestión como jefe de Gabinete de Mauricio Macri.

Diferencias

Las diferencias más difundidas con Peña fueron las del ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó pero también hubo cortocircuitos con Vidal, relacionados con la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires y de la Nación en 2019, cuando Macri perdió la Presidencia.

Los primeros cruces se dieron por el "Plan V" que motorizaron algunos actores de la coalición para que Macri desistiera de su intento de reelección y le cediera su lugar a Vidal, a lo que luego le siguió la presión de Peña para que la entonces gobernadora bonaerense no separara los comicios locales de los nacionales, como le sugería parte de su Gabinete.

No obstante, Vidal y Peña pulieron diferencias en el último año, con Rodríguez Larreta como intermediario, que en su rol de componedor tras la derrota electoral de Macri en 2019 le abrió las puertas a todos los que habían pasado por la gestión nacional, incluidos el ex jefe de Gabinete, Monzó y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Dentro de Juntos por el Cambio hay quienes piensan que el ex jefe de Gabinete cumplió su ciclo y no olvidan la concentración en la toma de decisiones que tuvo durante la gestión de Macri, que había llevado a varios de ellos a pedir su cabeza en medio de la crisis económica que se disparó en 2018.

Macri lo mantuvo a su lado y resistió las embestidas pero, luego de la derrota del ex presidente en las PASO de 2019, que marcaron el inicio del fin de su mandato, Peña bajó el perfil y la campaña para las generales -en las que el ex mandatario logró repuntar 8 puntos- quedó en manos de dirigentes con más experiencia política.

Por ello, dentro de Juntos por el Cambio hubo quienes se mostraron sorprendidos por la reaparición de su nombre y no ocultaron su desconfianza, aunque aclararon que ello no afectará a la campaña porteña.

