Buenos Aires, la segunda ciudad más cara de Latinoamérica para comprar un inmueble. Foto: Google

La Ciudad de Buenos Aires, con un valor promedio de US$ 2413 el metro cuadrado es la segunda ciudad más costosa de Latinoamérica para comprar una propiedad. La ciudad más cara es Monterrey, en México, con un costo de US$ 2.422 el metro cuadrado.

El tercer puesto es para la capital de Panamá, sale 2.062 dólares por m2. Le siguen Ciudad de México (US$ 1.922) y Guadalajara (US$ 1.897) según un estudio regional realizado por el portal de propiedades Zonaprop.

Se puede observar en los datos oficiales que en la zona media del ranking se ubican: São Paulo (US$ 1.789), Río de Janeiro (US$ 1.652), Rosario (US$ 1.620), Lima (US$ 1.609), Curitiba (US$ 1.372) y Quito (US$ 1.284). Las más económicas son Belo Horizonte (US$ 1.016) y Córdoba (US$ 1.204).

Durante la pandemia , los precios de los inmuebles en la región de distinta manera, Curitiba se destaca como aquella ciudad que registró la mayor suba de valor (+16%) entre diciembre del 2019 y julio del 2021. Le siguió Lima (15%), Guadalajara (13%) y Monterrey (10%). A su vez, São Paulo (6%), Belo Horizonte (2%) y Río de Janeiro (2%) en Brasil también mostraron incrementos.

Según datos oficiales, en Argentina la ciudad de Córdoba es la que tuvo la mayor caída de precio a nivel latinoamericano (-18%) a partir del inicio de la pandemia. A su vez, CABA y Rosario registraron una caída del 12 y 9%, respectivamente. En la misma situación se encontraron Panamá (-5%), Quito (-4%) y Ciudad de México (-3%).

Se dio una explicación de por qué Monterrey se presenta como la ciudad más cara de la región a la hora de comprar un inmueble: “se trata de una ciudad moderna con una gran infraestructura y un importante polo tecnológico-industrial, quizás el más desarrollado de México”. “Por otro lado, su población tiene un ingreso per cápita elevado, una clase media numerosa, muchos en búsqueda de condominios, lo cual propicia un buen escenario para el desarrollo de su mercado inmobiliario”, agregaron.

El ranking:

Monterrey, México (US$2422/m²)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (US$2413/m²)

Ciudad de Panamá, Panamá (US$2062/m²)

Ciudad de México, México (US$1922/m²)

Guadalajara, México (US$1897/m²)

San Pablo, Brasil (US$1789/m²)

Río de Janeiro, Brasil (US$1652/m²)

Rosario, Argentina (US$1620/m²)

Lima, Perú (US$1609/m²)

Curitiba, Brasil (US$1372/m²)

Quito, Ecuador (US$1284/m²)

Córdoba, Argentina (US$1204/m²)

Belo Horizonte, Brasil (US$1016/m²)

