Un hombre de 30 años se entregó a la Policía y quedó detenido como uno de los acusados de asesinar de un balazo en el pecho al DJ Leandro "Lele" Gatti, durante un robo cometido el domingo pasado en la zona marplatense de Playa Grande.





El sospechoso, identificado por un jefe policial como Luis Yztcovich, quien en las próximas horas será indagado por la fiscal de la causa, Andrea Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Mar del Plata.





Fuentes policiales informaron que el acusado se presentó esta tarde espontáneamente en la comisaría 5ta. de dicha ciudad bonaerense y, luego, fue trasladado en calidad de detenido a la 9na.





El pesquisa consultado señaló que la principal hipótesis apunta a que éste sospechoso habría sido el cómplice de quien efectuó el disparo.





Anoche, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local allanó dos inmuebles en el barrio Pueyrredón en busca de los dos sospechosos, pero no pudieron localizarlos.





Los detectives llegaron hasta estos domicilios a partir del análisis de las cámaras de seguridad que registraron a los autores del crimen de Gatti (32) y la sospecha es que Yztcovich se entregó ante los investigadores porque se sentía "acorralado".





Según las fuentes, las imágenes muestran cómo los motochorros, tras el crimen, huyen hacia la zona sur de la ciudad balnearia y que en el trayecto de la huida uno de ellos sospechosos se baja del rodado y el otro continua la marcha.





"El seguimiento y otros elementos nos llevaron al allanamiento de los inmuebles", indicó una fuente de la investigación y agregó que "se trabaja arduamente" para dar con el segundo acusado, al tiempo que "se analizan los datos aportados tanto por los testigos presenciales del hecho, como de los llamados" que reciben.





Por otra parte, familiares, amigos y conocidos de Gatti, participarán este miércoles desde las 17 de una marcha en el centro de la ciudad que culminará frente a la municipalidad de General Pueyrredón para reclamar justicia y mayor seguridad.

El DJ "Lele" Gatti fue asesinado la mañana del domingo último por dos motochorros que le robaron un bolso con sus equipos de música, luego de terminar su jornada laboral en el local nocturno "Mr. Jones", situado en la zona de Playa Grande.





La víctima forcejeó con los delincuentes, uno de los cuales le efectuó un disparo en el pecho que le provocó la muerte tres horas después, cuando ya había sido trasladado al Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

