El boxeador Manny Pacquiao, quien es un ícono de Filipinas y es el único ganador de doce títulos mundiales en ocho categorías diferentes, anunció su retiro de la actividad profesional, días después de postularse como candidato presidencial en las elecciones de 2022.

"A los más grandes fanáticos y al mejor deporte del mundo, ¡gracias! Gracias por todos los maravillosos recuerdos. Esta es la decisión más difícil que he tomado, pero estoy en paz con ella. Persiga sus sueños, trabaje duro y observe lo que sucede. Adiós boxeo", señaló Pacquiao en su cuenta oficial de la red social Twitter.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA