El único detenido por el crimen de Leandro "Lele" Gatti, quien fue asesinado de un tiro por motochorros que lo asaltaron cuando se retiraba del boliche marplatense Mr. Jones, fue trasladado este miércoles a Tribunales para declarar ante la fiscal Andrea Gómez. El apresado, identificado como Luis Itzcocvich, se entregó en la tarde del martes en la comisaría novena, luego de una serie de operativos en los que la policía secuestró la moto que habría sido utilizada para cometer el hecho y un automóvil.

Según indicaron medios marplatenses, tras realizar la declaración, se sabrá si queda imputado por el "homicidio en ocasión de robo" del reconocido sonidista. A partir de allanamientos que se realizaron en el barrio General Pueyrredón, comenzaron a viralizarse las fotos del sujeto en las redes sociales, tras lo cual decidió entregarse en la mencionada comisaría.

Según lo recabado por los investigadores, el hasta ahora único detenido por el crimen de Gatti era quien conducía la moto y no quien efectuó el disparo, por lo cual los efectivos trabajan intensamente en la búsqueda del segundo sospechoso y continúa el análisis de las pruebas para saber si hubo un tercer implicado en el hecho.

El martes luego de la detención de Ytzcovich y tras la llegada del ministro de Seguridad de la provincia Sergio Berni a Mar del Plata, los encargados de la investigación difundieron el video que muestra el recorrido que realizaron los delincuentes luego de asaltar y asesinar de un disparo en el corazón al DJ.

El crimen de Gatti ocurrió el domingo a las 6:00, cuando el DJ y tres amigos fueron asaltados por dos motochorros y, al resistirse, el hombre de 32 años fue baleado en el pecho y luego falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), al que había sido trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME.

