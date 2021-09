Jornada de cortes.

Militantes de organizaciones piqueteras de izquierda realizaban este mediodía un plan de lucha con cortes parciales de tránsito en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), en reclamo de planes de trabajo para desocupados, construcción de viviendas y el "rechazo al Fondo Monetario Internacional" (FMI), entre otras demandas.





Las protestas se desarrollaban en la avenida Rivadavia, altura avenida General Paz, en el barrio porteño de Liniers, una idéntica situación que se registraba en el Puente Saavedra, en la intersección de las avenidas Maipú y General Paz, en el partido bonaerense de Vicente López.

En tanto, los manifestantes anunciaron además que llegarán con la protesta hasta el Puente Pueyrredón, donde se desplegó una importante cantidad de efectivos de las Policías Federal, Bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina (PNA).





En las subidas y bajadas de la avenida Mitre del Puente Pueyrredón en el partido bonaerense de Avellaneda se cortó totalmente el tránsito vehicular, ya que las fuerzas de seguridad ya instalaron un doble cordón de efectivos para evitar que los manifestantes suban a ese acceso a la Capital Federal.





"Nos estamos movilizando en todo el país porque el Gobierno no cumplió con los pagos del Plan Potenciar y no aceptan nuevos cupos de ingresos de compañeros y de compañeras, pero sí cumplen con el Plan Empalme para subsidiar a los empresarios, pero no subsidian el ingreso de nuevos desocupados a las obras públicas", dijo Eva Gutiérrez, referente del Polo Obrero-Tendencia.





Además del PO-Tendencia, son convocantes de esta jornada de protestas: la organización OCR; Resistencia Popular; 19 y 20 de Diciembre; el FTC M29; el MUP 20 y Juventud Combativa.

