Momento del violento robo. Foto: captura de video.

Un nuevo hecho de violencia e inseguridad ha golpeado a la sociedad bonaerense, en este caso con el delito cometido por un delincuente que robó en la casa de cambio que se encuentra ubicada en el centro comercial Plaza Canning. El hecho tuvo lugar este martes cerca de las 14 horas.

De acuerdo a las primeras informaciones fidedignas, el delincuente se habría llevado un monto estimado en torno a los $50 mil. Todo sucedió muy rápidamente y en unos pocos minutos.

El malviviente, de cerca de 30 años de edad (según se advierte en el video captado) entró al local vestido con una campera negra y un jean por la primera entrada de Plaza Canning, sobre Mariano Castex 1277. Solicitó cambiar 100 dólares a la empleada, quien atendía detrás de un vidrio blindado. Cuando terminó con la transacción, sacó un arma de fuego y apuntó por el pequeño espacio donde se entrega el dinero.

Tras ser amenazada, la cajera de la casa de cambio le explicó al delincuente que no tenía acceso a la caja y que solo tenía los 100 dólares que le había entregado segundos antes.

“Tenía unos $50 mil abajo y atinó a tocar el botón de pánico de Prosegur. Me llamaron, me fijé por las cámaras y vi que estaba todo normal porque fue un minuto”, comentó Arie Vielma, dueño del local ubicado en el paseo de compras.

La empleada entregó el dinero que tenía al alcance y el hombre salió tranquilo por la puerta.

“Llegó la policía y la empresa Prosegur. Para cuando llegaron, ya había pasado todo. El mal gusto a mi empleada no se la saca nadie”, agregó Vielma, apenado por la situación violenta. “Era un pibe que no llamaba la atención. Salió como buen cristiano como si nada y nadie se dio cuenta”, declaró el dueño de la casa de cambio asaltada.

De acuerdo a testigos presenciales y personal de seguridad de la empresa, el delincuente huyó en dirección al shopping Las Toscas, pasando por la calle Lago Mascardi, paralela a Mariano Castex. Todo sucedió a plena luz del día y con un Plaza Canning poco concurrido. La policía no dio con el paradero del delincuente y prosigue con la búsqueda.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. Robo a joyería en Plaza Canning.

Con información de El Diario Sur.

Noticias relacionadas