Derrumbe en la cancha de Ferro

Durante el transcurso del mediodía, alrededor de las 12.30, se derrumbó una tribuna en construcción en la cancha del club de fútbol Ferro. El mismo se encuentra en el barrio de Caballito y según las primeras versiones de lo sucedido no se reportaron heridos graves en el accidente.

Según datos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el lugar fue asistido por bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, se acercaron al lugar para corroborar de que no hayan operarios atrapados. La cancha estaba siendo reformada y cinco hombres trabajaban en el mantenimiento de las gradas de la tribuna local cuando la estructura se cayó. Según lo revelado, todos los hombres pudieron escapar antes de la caída de la estructura.

Noticia en desarrollo.

Your browser does not support the video element.

Your browser does not support the video element.

Derrumbe en tribuna de Ferro. Videos: Twitter.

Noticias relacionadas