Juan Manzur, jefe de Gabinete del Gobierno argentino. Foto: captura video.

En el marco del acto de lanzamiento de la Jubilación Anticipada por Desempleo, reciente el jefe de Gabinete, Juan Manzur, cerró la actividad y demandó la “ayuda” de Dios para “seguir saldando las deudas” del país. Según Manzur, “esta vuelta” es necesaria la cooperación de Dios para resolver los déficit de la Argentina.

“Recién una señora me miraba y me decía, ‘que Dios lo ayude’, y yo no le dije nada, pero le contesto ahora de manera público: ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene”, sostuvo el jefe de Gabinete, en complicidad con una de las mujeres presentes en el público, reconocida por los aportes de tareas de cuidado.

Por su parte, el funcionario mostró unidad dentro de las filas, y declaró: “El Gobierno en su totalidad está muy contento”. En la misma línea, retomó los dichos del presidente, y aseguró que la jubilación anticipada por desempleo es un “acto de justicia social”, que será percibida por todo el país, en la construcción de una Argentina “más justa y profundamente federal”.

“Somos un equipo de trabajo que piensa en función de cerrar brechas, de generar oportunidades, pero también en saldar deudas y esta efectivamente era una deuda de los Argentinos, y la estamos saldando”, declaró Manzur.

Fiel a la lógica del momento, el jefe de Ministros viene siendo el funcionario de más alto rango presentes en las actividades. Durante su discurso, recuperó las reformas en el sistema jubilatorio que se iniciaron durante la presidencia de Néstor Kirchner y destacó que, el en ese entonces, jefe de Estado, avanza en la misma orientación.

Por otra parte, el jefe de Ministros sostuvo que la medida fue impulsada por Alberto Fernández, a quién le agradeció por “instrumentar hacia dónde vamos”, y aseguró que durante “los momentos más difíciles" logro "mantener el timón del barco firme”.

Declaraciones de Juan Manzur.

