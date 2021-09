Diputados y Presupuesto 2022. Foto: DTV.

En el marco de las entrevistas del canal Diputados TV, legisladores de distintos bloques políticos se refirieron a la Ley de Presupuesto 2022, que ya fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo, y coincidieron sobre el lugar preponderante que se le debe dar a la inversión en obra pública en el mismo.

“Una inversión en infraestructura y obra pública que es fundamental para el crecimiento económico, para mover la economía y para lograr bienes de capital y generación de mano obra”, consideró Lucas Godoy, del Frente de Todos Salta. Y agregó: “La construcción siempre ha sido un gran movilizador del trabajo y la economía”.

En esta línea, el diputado Martín Maquieyra, del Bloque Pro, concordó con que “la obra pública tiene que tener un impulso mayor”. “Creo que son necesarias las obras públicas que generan rutas, puentes, cloacas, pero se tiene que generar empleo a la par”, indicó.

La palabra de los legisladores sobre el Presupuesto 2022. Video: DTV.

