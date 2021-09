Derrumbe en la cancha de Ferro, AGENCIA NA

Un sector de la tribuna que construye Ferro Carril Oeste en su estadio del barrio de Caballito que se derrumbó y causó heridas leves a seis trabajadores que fueron hospitalizados estaba clausurada desde enero, informaron fuentes del Gobierno porteño.





"La obra fue clausurada por el GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) en enero de este año por no poseer la correspondiente documentación de Obra Registrada", informaron las fuentes de la Agencia Gubernamental de Control.





Agregaron que "el 5 de marzo y el 28 de julio se constataron 2 violaciones de clausura y en ambas instancias se le dio intervención a la Justicia".

Parte de la tribuna se derrumbó esta mañana cuando iba a ser rellenada con hormigón.





Los heridos fueron trasladados por el SAME a los hospitales Álvarez y Durand, informaron fuentes policiales y de la institución.





Según las fuentes del Ejecutivo porteño, en el lugar "había 8 personas trabajando en el mantenimiento de las gradas cuando la estructura cedió".

Seis trabajadores sufrieron politraumatismos leves, por lo que fueron trasladados de manera preventiva a ambos hospitales, mientras otros dos fueron atendidos en el lugar, indicaron fuentes policiales.





Por su parte, directivos del club señalaron que los trabajadores trasladados "se encuentran en observación en los hospitales Álvarez y Durand".





Los bomberos porteños acudieron al lugar a las 12.30 luego de recibir un llamado por un derrumbe en "una obra en construcción de una tribuna en la cancha de Ferro Carril Oeste", apuntaron.





De manera inmediata se puso en marcha un operativo que incluyó, además al SAME y la Policía de la Ciudad.

Al menos tres dotaciones de bomberos acudieron al club ubicado en la avenida Avellaneda y Federico García Lorca, donde vallaron y cortaron la calle para impedir el acceso de personas.





El personal a cargo de la obra informó que no había operarios atrapados y se llevó adelante una inspección preventiva para asegurarse que "no haya ninguna persona en los escombros", señalaron las fuentes porteñas.





Para determinar si había trabajadores debajo de los escombros, acudió al lugar la unidad canina K9 de Bomberos que realizó una inspección, la cual, arrojó resultados negativos.





El presidente de Ferro, Daniel Pandolfi, dijo que "lo que se cayó es un sector de madera que se estaba rellenando con hormigón en la tribuna que se está construyendo sobre la calle Avellaneda en nuestro estadio".





El sector de la tribuna que se derrumbó es de madera y estaba siendo llenado con hormigón desde la calle por una grúa que posee un brazo para cumplir con esa obra.





La tribuna que construye el club de Caballito está en su última fase, ya tiene terminados siete cuerpos de cemento y dos bandejas y el sector que se derrumbó corresponde al último cuerpo de la tribuna que no posee bandeja superior, indicaron desde el club.





La obra fue iniciada hace más de un año y medio y se estima que se completaría en los primeros meses del 2022, cuando podría ser inaugurada, según informó Pandolfi.





Pandolfi afirmó que "entre 10 y 11 personas" trabajaban en la obra en el club en el momento del derrumbe, mientras unos 350 empleados lo hacían en las instalaciones.





En tanto, Victoria Stella, segunda Jefa de la Estación de bomberos del barrio porteño de Flores, primera unidad que asistió a los heridos del estadio de Ferro, informó que "está trabajando la oficina de siniestros en la causa".





"Estuvimos en el lugar para asistir a los obreros y después, por medio de la fiscalía que determina la intervención, queda la oficina de siniestros del cuerpo de bomberos de la ciudad trabajando para determinar la causa".





Por la tarde, el club Ferro Carril Oeste emitió un comunicado en el que informó "a su masa societaria y a la opinión pública que en el día de la fecha cedió una parte de la estructura de madera del último módulo a construir de la nueva tribuna Oeste, no teniendo que lamentar heridos de gravedad".





En el texto se aclaró que el hecho se produjo "en una zona totalmente aislada de las áreas del club destinadas a las actividades sociales".





Para finalizar, en el comunicado se aseguró que "la Comisión Directiva del club ya se encuentra realizando todas las investigaciones del caso, para determinar los motivos de lo sucedido y los pasos a seguir".





A las 19 ampliaron el comunicado para agregar que del total de cinco obreros que fueron trasladados para su atención al mediodía, "tres ya fueron dados de alta, mientras que los restantes continúan en observación preventiva".





Ferro informó también a través de su cuenta de Twitter que "todos los accesos al club se encuentran normalizados y que tanto las actividades deportivas, como el Colegio y el Instituto Educativo continúan funcionando normalmente como a lo largo del día".





El club no hizo declaraciones públicas sobre las violaciones de clausura mencionadas por el Gobierno porteño.

