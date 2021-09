Brutal accidente en Turdera. Foto: captura de video.

Una moto y un auto protagonizaron un accidente fatal en la localidad de Turdera, partido de Lomas de Zamora. El choque se cobró la vida del motociclista. Por la tragedia fue detenida una pareja que viajaba en el vehículo.

El hecho ocurrió en el cruce de la avenida Hipólito Yrigoyen y Reconquista, a pocos metros de la estación Turdera del Tren Roca. El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad, y se puede observar que un auto color negro intentó girar hacia la izquierda sobre la avenida -algo que no está permitido en esa esquina- y que en esa maniobra colisionó con un motociclista, que falleció en el acto.

El conductor de la moto fue identificado como Adrián Esteban Centurión, de 46 años y nacido en Claypole, La mujer que iba en el Chevrolet, de 43 años, resultó con politraumatismos y fue derivada al Hospital de Llavallol, donde se encuentra internada en estado reservado. Ella y el hombre que estaban en auto quedaron imputados por “homicidio y lesiones culposas”.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, la Policía Científica y personal de Tránsito, que debió reorganizar la circulación mientras se retiraba el cuerpo.

