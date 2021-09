Cometa Bernardinelli-Bernstein, el más grande del sistema solar.

Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein, en colaboración con Dark Energy Survey, fueron los encargados de del descubrimiento del Cometa Bernardinelli-Bernstein, un cometa de más de 160 kilómetro de diámetro. Eso significa a siete veces el diámetro de Fobos, una de las Lunas de Marte.

Este cometa es uno de los más grandes descubrimientos hasta la fecha y su nombre es en honor a los científicos que lo descubrieron.

El cuerpo, que tiene una impresionante anchura de 160 kilómetros, está a 20 veces de la distancia de la Tierra al sol, y se dirige hacia nuestro punto azul. Según los científicos, alcanzará su punto más cercano al sol en su órbita el 23 de enero de 2031, por lo que tendría prácticamente 20 años para poder estudiarlo.

Un cometa de tamaño medio tiene aproximadamente 10 km (algo más de 6 millas) de diámetro. Pero hay algunas excepciones a esta regla, como el cometa Hale-Bopp que batió récords y fue apodado el ‘Gran Cometa’ en 1997 porque tenía un diámetro de 30 km (más de 18 millas).

Here's a version with Arrokoth from @NASANewHorizons. Thanks for the suggestion @astrokiwi! :) pic.twitter.com/c9TCfO7b9x