Desalojo.

Funcionarios del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la Fiscalía 11 del distrito porteño desalojaban esta mañana a unas 100 familias que se habían instalado hace un tiempo formando un asentamiento denominado "La fuerza de las mujeres", en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro.





"Ya ha comenzado el desalojo, se han tirado abajo todas las casillas, hay fuego en el lugar con el incendio de casillas", informó a Télam Walter Córdoba, militante del Movimiento Somos Barrios De Pie.

El predio tomado se encuentra emplazado en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, donde antiguamente funcionaba un basural, conocido como "La Containera".





Desde minutos después de las 8, funcionarios de justicia, junto efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), rodearon el predio donde se había asentado las familias.





En el lugar -donde se registraban esta mañana algunos incendios de las últimas casillas y de precarias carpas- camiones de gran porte y excavadoras continuaban con el desalojo, junto a personal del servicio de Buenos Aires Presente (BAP).





Graciela Sosa, una de las voceras de las familias del asentamiento, dijo a la prensa: "Ahora no sabemos adónde vamos a dormir con nuestros hijos. Hace más de tres meses que estamos en el asentamiento. Armamos el asentamiento porque no tenemos un lugar para vivir".

"Estamos por el derecho humano a una vivienda, estamos por el derecho de las mujeres y de las madres, a tener una vivienda digna donde vivir porque los alquileres de la villa (31) no lo podíamos pagar más. Hoy nos quedamos a la deriva", remarcó Sosa.





El pasado 30 de junio, el Gobierno de Rodríguez Larreta había informado que "alrededor de 50 personas tomaron un terreno público porteño de manera ilegal", y señalado que "desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas sin éxito".





"Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia", habían indicado desde el Gobierno porteño en ese momento a través de un comunicado.





"El terreno (que se había) tomado es un espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. Una vez en funcionamiento, contará con nivel inicial y primario y tendrá capacidad para que asistan alrededor de 210 alumnos", señalaron en ese momento en el escrito oficial.



En precarias carpas, con unos 200 chicos en el asentamiento, con bajas temperaturas, ollas populares y fogones, las mujeres y algunos pocos hombres ocupantes del predio se habían mantenido hasta el día de hoy en uno de los costados del Barrio 31.





Los vecinos que acampaban en el lugar cuentan con el apoyo de distintas organizaciones sociales, entre ellas, el Movimiento Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón.

