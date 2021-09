El Gobierno aclaró que la Policía Federal no será la encargada de chequear que los hinchas estén vacunados. Foto: NA

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que los efectivos de las fuerzas federales no estarán a cargo de controlar si los hinchas cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus y aclaró que esa "responsabilidad" es de las policías locales.

"Mi posición siempre fue que el fútbol debiera haber sido presenciado por tíos y troyanos. Todos tendrían que haber podido ir a la cancha, con las limitaciones, los protocolos y cuidados del caso", sostuvo el funcionario nacional al referirse a la vuelta de los hinchas a los estadios.

En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, el titular de la cartera policial señaló que no estuvo involucrado en las reuniones para definir el regreso del público a las canchas de fútbol: "No trabajé yo con ese tema. Nuestra parte es al final".

Asimismo, al ser consultado sobre quién estará a cargo de chequear que los hinchas cuenten con al menos una dosis de la vacuna contra el virus Sars-Cov-2, Aníbal Fernández aclaró que esa no será una función de los efectivos de la Policía Federal, sino de los uniformados de cada distrito. "Los cuidados de la calle son responsabilidad de la Policía de la Ciudad en la Ciudad. La Policía Federal ya no tiene tropa en la calle", explicó.

El Gobierno y los clubes negocian los detalles para concretar la vuelta del público a las canchas, algo que se espera que sea en las próximas semanas. "Creemos que la primera etapa será con el 50% (de aforo). Por supuesto que el fútbol tiene características particulares a otros eventos. Una popular llena representa peligros y por eso consideramos con (la ministra de Salud) Carla (Vizzotti) que lo más seguro es arrancar con un 50", indicó el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

En tanto, el titular de la cartera deportiva agregó: "Gradualmente, ante la situación sanitaria que tenemos que es realmente muy buena, vamos ir incrementando los aforos. Creo que quizás a fin de año estemos con un aforo por encima del 50%".

