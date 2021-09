Feroz incendio en puerto madero.

Esta mañana se produjo un fuerte incendio en "Gourmet Porteño", un conocido restaurante de Puerto Madero ubicado en Alicia Moreau de Justo al 1.900. Bomberos están trabajando y evacuando la zona junto al SAME. El edificio fue evacuado y hasta el momento no reportaron heridos.

El restaurante se encuentra en un subsuelo, una planta baja y según información oficial de La subsecretaría de Emergencias de la Ciudad el fuego comenzó en una campana y un conducto evacuador de gases instalados en la cocina del local gastronómico. A través de las redes sociales se pudo observar como el humo del fuego cubre toda la zona.

Noticia en desarrollo

