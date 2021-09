Feroz incendio en puerto madero.

Esta mañana se produjo un fuerte incendio en "Gourmet Porteño", un conocido restaurante de Puerto Madero ubicado en Alicia Moreau de Justo al 1.900. Bomberos están trabajando y evacuando la zona junto al SAME. El edificio fue evacuado y hasta el momento no reportaron heridos.

Desde bomberos de la Ciudad informaron que la edificación incendiada tiene un subsuelo, una planta baja, donde está restaurante siniestrado puntualmente y tres pisos más. El fuego se habría originado desde un ambiente de la cocina del local, en una campana con conducto evacuador de gases. A través de las redes sociales se pudo observar como el humo del fuego cubre toda la zona.

Actualmente la Avenida está cortada, tres dotaciones de bomberos están trabajando en la zona. Esta situación generó la evacuación de todo el lugar. Al llegar el SAME, atendieron a los evacuados y a un jardín de infantes de la zona. Tres agentes policiales de la Ciudad tuvieron que ser trasladadas al hospital Argerich.

El incendio sucedió en el sector de la parrilla, una situación controlada pero un susto grande para todos los individuos que estaban en la zona. En total, asistieron a 36 personas por el incendio.

"Me mandaron mensaje pero hasta ahora no se exacto los hechos. Alrededor de cincuenta familias trabajan actualmente en el restaurante. Posiblemente haya sido un cortocircuito, fue más que nada humo", Julio Noriega, chef del restaurante.

NOTICIA EN DESARROLLO.

Videos: Twitter.

