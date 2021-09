Foto NA.

Faltan dos meses y medio para que Marcelo Tinelli termine su temporada 2021 en la pantalla de eltrece y todavía sigue buscando el rumbo de su ShowMatch. Este año dejó atrás el clásico Bailando por un sueño para apostar a La academia, un certamen que incluye otras disciplinas como canto, imitaciones, acrobacias, pero evidentemente no funcionó ya que las mediciones de rating han sido su talón de aquiles desde el inicio del ciclo, el 17 de mayo.

Tras pasar por su quinto cambio de horario, el conductor decidió cambiar el formato de su programa y se sumará a los juegos de preguntas y respuestas que causan furor en la televisión actual. "A partir del próximo ritmo, que ya empiezan las dos parejas nuevas, van a quedar 15 en total y vamos a hacer todas las noches un duelo entre dos; la pareja va a pasar a la próxima ronda si gana y la otra pareja va a ir a otro duelo", anunció el conductor en sus redes.

Y se explayó: "En ese duelo van a quedar siete parejas, y de esas vamos a salvar dos o tres; estamos viendo cómo va a ser, pero tendrá que ver con preguntas y respuestas, algo que pueda ser un juego, algo lúdico y que se pueda hacer en el piso donde se puedan salvar tres parejas. Y los otros cuatro van a ir a un duelo donde después el jurado va a elegir".

Esta semana empezó el ritmo "Duplas con un cantante" y en el próximo cada pareja incorporará a un niño o niña para que baile con ellos. Esta idea surgió luego del paso de Kuky, una bailarina de 9 años, que participó en la "Salsa de a 3" junto a Cachete Sierra y Fiorella Giménez y logró conmover al jurado y al público. Su performance bastó para que el "Cabezón" le pidiera a su producción que empezara la convocatoria para pequeños talentos de todo el país, que se realizó a través de la página web del canal y finalmente está listo para salir a la pista pero con las nuevas reglas planteadas por el animador.

El anuncio de Marcelo no convenció a los participantes. Sin ir más lejos, Sierra reconoció que no se siente cómodo respondiendo preguntas de cultura general. "Yo me crié en el Rincón de Luz, así que mucho colegio no tuve, aprobé y me fui... ¿Se puede decir paso e ir al duelo directo?", planteó el actor que surgió de la factoría de Cris Morena. Mientras que Lizardo Ponce amenazó con "ir a buscar al camarín" al conductor porque tampoco se tiene confianza en este nuevo desafío.

