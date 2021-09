Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Foto: NA.

El presidente Alberto Fernández vuelve a encabezar este jueves un "gran acto" en la Casa Rosada para anunciar el envió al Congreso del proyecto de ley Fomento al Desarrollo Agroindustrial, luego de días de mantener un bajo perfil y enfocarse en "escuchar" a los argentinos. Así lo indicaron fuentes oficiales, que detallaron que la actividad está prevista para las 18:00 en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno.

Con la participación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de Estado se muestra nuevamente a la cabeza de un anuncio oficial junto a gran parte del Gabinete nacional, luego de una semana en la que se focalizó en "escuchar" de manera personal a los argentinos a través de diferentes actividades de "proximidad".

Tras el revés electoral en las PASO, que desembocó en una crisis interna en la coalición gobernante y cambios en el Gabinete, los principales socios políticos del Frente de Todos volverán a mostrar una foto de unidad en el inicio oficial de la carrera proselitista de cara a la elección del próximo 14 de noviembre. La última aparición de Alberto Fernández en un acto oficial había sido en el partido bonaerense de José C. Paz junto al intendente Mario Ishii.

Relanzamiento.

En una suerte de relanzamiento de la campaña electoral, el jefe de Estado será el principal orador de la actividad en la que el Ejecutivo nacional anuncia importantes incentivos para el sector agroindustrial. No obstante, fuentes oficiales aclararon que el retorno del Presidente en un acto con anuncios de gestión no implicará la vuelta al ritmo que mantenía semanas previas a las PASO, sino que continuará con sus "bajadas a territorio" para compartir encuentros con grupos reducidos de vecinos.

Con la presencia de la vicepresidenta en Casa de Gobierno, se tratará del primer encuentro público entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández tras la crisis interna que se generó a mediados de septiembre.

Luego de que la ex mandataria publicara una carta con fuertes críticas hacia la gestión nacional y ordenara a los ministros "propios" a presentar sus renuncias, el Presidente y su vice no volvieron a compartir una actividad. Además, la última vez que la ex mandataria arribó a Balcarce 50 fue el 25 de noviembre del 2020, cuando asistió al velorio del ex futbolista Diego Armando Maradona.

De esta manera, el Frente de Todos busca mostrarse revitalizado y unido, con la mira puesta en dar vuelta el resultado electoral en los comicios del próximo 14 de noviembre. Con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, como coordinador de la campaña nacional, el oficialismo dejará en manos de cada gobernador el armado provincial. "Cada gobernador está revisando qué pasó en su provincia y viendo dónde pueden generar las acciones para obtener un mejor resultado", graficaron fuentes partidarias.

Respecto de la estrategia electoral, puntualizaron: "Nos estamos reconstruyendo después de una derrota. Más que campaña electoral, la gente necesita ver un Gobierno que se esté ocupando todos los días de las acciones, que nos estamos ocupando". Por último, pronosticaron que "la apertura de la economía un eslabón más que va a permitir llegar al 14 de noviembre mejor parados".

