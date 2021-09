La UBA tendrá presencialidad plena desde el próximo cuatrimestre. Foto: Google

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri, aseguró que habrá presencialidad plena desde el próximo cuatrimestre, es decir a partir de marzo y abrill de 2022. Afirmó que durante los cursos de verano también se va a asistir de manera presencial y así se comenzará a levantar de manera gradual las restricciones impuestas por la pandemia.

"Venimos con una presencialidad que se va a ir incrementando gradualmente, en la medida que la situación epidemiológica lo permita, pero pronosticamos para los próximos cursos de verano y la inscripción del próximo cuatrimestre de marzo y abril tener la presencialidad plena", confirmó el rector.

Aseguró que en el caso de la UBA son 335.000 estudiantes, 35.000 docentes y 6.400 materias que no son todas iguales y que se reunió con representantes del área de salud y de educación para poder reformar el aforo. Actualmente se busca reducir el aforo a 90 centímetros y tener presencialidad total para los exámenes de noviembre.

Con respecto a las carreras que requieren presencialidad informó que durante el transcurso de este año hubieron más de 80.000 estudiantes realizando prácticas. Para ejemplificar aseguró: "La carrera de odontología tiene presencialidad completa desde fines del año pasado, la de medicina ha implementado sus prácticas y teóricas como anatomía con 20.000 estudiantes".

Aseguró que la universidad no tiene una infraestructura tecnológica para que el docente esté presencial con una parte del alumnado y por streaming, por lo tanto no ve posible un sistema mixto de presencialidad y virtualidad.

Informó de manera oficial que no va a haber cambios con respecto a la modalidad de este cuatrimestre: "Si la persona se anotó a cursar el cuatrimestre de forma virtual, no podes cambiarle en el último mes del cuatrimestre a una presencialidad, por lo que implica la planificación de lo que el alumno y el docente ya hizo, sobretodo que algunos no están en Buenos Aires o en la Capital Federal”.

