Lleva más de veinte años trabajando en los medios y ha liderado programas de todo tipo: políticos, de espectáculos, musicales y hasta gastronómicos. Y en todo este tiempo, Santiago del Moro se encargó de que se conociera poco y nada de su vida privada, con el objetivo de poder preservar a su familia que formó junto a María José Sánchez y sus hijas Catalina (11) y Amanda (7), que en los próximas meses sumará un nuevo integrante.

"Va a ser papá Santiago Del Moro, está esperando su tercer hijo, le mandamos un beso grande a él y a su mujer que los quiero mucho. Ayer hablé con Santi a la noche, estaban re contentos. Me dijo ‘ya lo podés contar, mañana’", anunció Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana. Y añadió: "María está de 12 semanas, ayer se lo contaron a las nenas también, ya lo sabía parte de la familia. Le mandamos un beso, él es amoroso".

Tanto Del Moro como su esposa son oriundos de Tres Algarrobos, un pueblo de partido Carlos Tejeros que tiene apenas 3 mil habitantes. Se conocen desde chicos y comenzaron a salir durante su adolescencia. Ella nunca estuvo interesada en el ambiente mediático, pero acompañó al conductor a lo largo de sus más de dos décadas de carrera en radio y televisión. "Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante". María no tiene el “qué lindo” o el “qué bueno” fácil. Es estricta y dura de persuadir. Todo lo que me diga siempre será genuino", reveló Santiago en una entrevista.

Y esta actitud de su esposa es lo que el animador de 43 años necesita para equilibrar su vida frente y detrás de cámara. "A mi mujer nunca le importó ni la notita en el portal, ni la fama, ni… Eso me ayudó mucho. El día que (Jaime) Stiuso salió al aire en Intratables fue un quilombo. Imaginate, llegué a casa y tenía el teléfono estallado y la cabeza hecha un bombo. Mi mujer me esperaba con el boletín de la nena en la mano. 'Firmá, firmá', me decía. Le pregunté si era consciente de lo que acababa de pasar, que un espía que buscaba todo el mundo había salido al aire… 'Firmá', me respondió. Su manera de decirme 'eso no es importante' es muy valioso para mí", relató el hombre que se prepara para estar al frente de la tercera temporada de MasterChef Celebrity, de la que formarán parte Catherine Fulop, Gastón Soffritti, Denise Dumas, Luisa Albinoni, Miguel Ángel "Tití" Fernández, Paulo Kablan, Joaquín Levinton, Juariu y se rumorea que podría sumarse Celia, la mamá de Lionel Messi.

