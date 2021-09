Residente y J Balvin

La lista de los nominados a los Latin Grammy 2021 causó revuelo en el ambiente musical. El colombiano J Balvin manifestó su descontento porque, a su criterio, los artistas del género urbano no estarán representados en la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto", manifestó en sus redes sociales y propuso un boicot al evento: "Los que tienen poder en el género ninguno debería ir, es decir todos, porque somos un movimiento".

Pero su comentario no le cayó bien a sus colegas, y René Pérez Joglar, conocido como Residente, salió al cruce con los tapones de punta. "Yo te creería lo del boicot si, el año pasado cuando te nominaron trece veces no ibas a los Grammys. Pero ahí tu no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las trece nominaciones, te ganaste un solo Grammy, pues ahora vuelve el boicot", manifestó el exlíder de Calle 13 en un video que subió a sus redes

Y se mostró muy crítico con el trabajo del autor de "Mi gente", "Agua" y "Qué más pues". "Tienes que entender José. Es como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una Estrella Michelin. Y no me malinterpretes, a todo el mundo le gustan los hot dog. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog", planteó. Y remató: "A mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante. Y cuando ese restaurante es el que se gana la Estrella Michelin, entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante. O también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta o poner un pan bien cabrón".

El descargo de René generó detractores pero también mucho adeptos, como Don Omar, quien comentó en la publicación: "Entonces ¿el menos que le mete de todos es el líder de la revolución? No hay peor tiniebla que la ignorancia". Incluso apareció Balvin para declarar que respeta la opinión del ex marido de Soledad Fandiño, pero al cabo de unas horas el puertorriqueño decidió eliminar su posteo.

Noticias relacionadas