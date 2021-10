Foto NA.

Una nueva jornada de protestas complicaba el tránsito en distintos puntos de la Ciudad y el Conurbano, ya que trabajadores lecheros y choferes de colectivos se habían movilizado para realizar distintos reclamos.

En el cruce de la Avenida Independencia y Sánchez de Loria, en el barrio porteño de Almagro, trabajadores lecheros protestaban frente a la sede de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).

La medida de fuerza generaba un caos de tránsito en la zona, ya que el corte era total en la Avenida Independencia.

Your browser does not support the video element.

En tanto, una protesta de choferes de colectivos bloqueaba parte del Acceso Oeste a la altura de la Ruta 23, lo que provocó serias complicaciones en el lugar: los vehículos debieron bajar a la colectora, que colapsó.

Los colectiveros piden aumentos salariales, un bono de 50 mil pesos y mayor seguridad para las unidades de transporte interurbano. Efectivos de la Gendarmería se había acercado hasta el lugar para tratar de desmovilizar a los manifestantes y liberar la traza.

Noticias relacionadas