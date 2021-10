Mavys Álvarez, la novia cubana de Maradona.

La cubana Mavys Álvarez apareció publicamente en los últimas días con fuertes declaraciones sobre su relación con Diego Maradona. En una entrevista a un canal de Miami, declaró que el exfutbolista quería tener hijos con ella, con quien inició una relación amorosa cuando la mujer tenía 16 años.

“Diego me dijo que quería tener hijos conmigo y durante la relación me hice pruebas de embarazo porque tenía atrasos”, contó en la televisión norteamericana. Además aclaró que sus hijos no son de Maradona.

La cubana relató que la última vez que habló con Diego fue en el año 2005. “Pasaron meses que no me llamaba, no respondía mis llamadas, me llamó un día a las tres de la mañana y yo estaba embarazada, recién me había enterado de que estaba embarazada, y me dice ‘hola, mavys’, yo le respondí ‘sí, dígame’, cuando siempre le decía ‘hola, nene’ u ‘hola, mi vida’ y me dijo que hablaba Diego, yo le dije que ya sabía y le pregunté qué quería, ahí se quedó como mudo y yo le corté el teléfono”.

