Marcelo Gallardo

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró que "nunca" se le "pasó por la cabeza abandonar River" y evitó entrar en detalles acerca de un posible llamado de la dirigencia del Barcelona que lo tendría como el máximo candidato para reemplazar a Ronald Koeman.

"Después de lo que se comentó sabia que iba a tener que responder una pregunta que no quiero responder porque estoy enfocado en el partido del domingo", comenzó diciendo Gallardo ante la consulta acerca del club catalán.

Asimismo añadió: "Ya todos saben que mi pensamiento y mi decisión es cumplir el contrato que tengo y no me distraigo con otras cosas. Tengo el compromiso de seguir enfocado en lo que representa ser entrenador de un equipo como River y nunca se me pasó por la cabeza abandonar el club".

Ante la pregunta si recibió algún llamado de parte de algún dirigente del Barcelona, Gallardo se limitó a responder: "¿Qué sentido tiene si me contactaron o no?".

En relación al partido del domingo contra Boca en el estadio Monumental y con la vuelta del público tras 18 meses, el Muñeco analizó: "Necesitamos jugar bien para ganarle a Boca e intentar ser superiores. En este partido, en esta actualidad, me da la impresión que estamos igualados en condiciones".





"La vuelta de la gente es una alegría, vamos a poder brindarnos futbolísticamente para los que estén en la cancha, tiene un tono diferente. Ya eso de por sí nos da una motivación distinta a los últimos partidos desde el 2020", destacó.





"El fútbol sin el público no es lo mismo, más allá de la profesionalidad que le ponemos a cada partido. Va a ser muy lindo, estamos ansiosos de reencontrarnos", reconoció el DT en lo que podría ser su último clásico.





El posible equipo sería Franco Armani; Milton Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Enzo Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Jorge Carrascal; Brian Romero y Julián Álvarez.

