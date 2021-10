Soledad Silveyra

A principios de 2021, en un examen de rutina, Soledad Silveyra descubrió que había sufrido un accidente cerebrovascular. Y desde aquel momento se propuso hacer un profundo cambio de hábitos para mejorar su calidad de vida. Dejó de fumar, está haciendo un tratamiento para bajar de peso y se mantiene muy activa tanto arriba como abajo del escenario.

La actriz que protagoniza Dos locas de remate junto a Verónica Llinás, hizo un balance de sus 69 años -de los cuales 57 se los pasó trabajando- y de cómo proyecto su futuro. "Valoro cada momento de mi vida y tengo un gran sentido del tiempo. Y no me quiero quedar acá eternamente. Quiero vivir hasta que me pueda valer por mi misma. No quiero ir a un geriátrico. Me gustaría poder ejercer mi eutanasia", manifestó en una entrevista con Viva y señaló que lo único que cambiaría de su historia sería disfrutar un poco más de su adolescencia.

Asimismo fundamentó su postura a favor de la legalización de la muerte voluntaria. "Quiero decir basta cuando yo quiera. Y el otro día una amiga me explicaba que hay un testamento en el que podés dejar hasta comprado tu cajón. Porque yo no quiero que mis hijos tengan que hacer ese tramiterío, que es un garrón. Quiero dejarles todo resuelto", señaló. Y aseguró que no le teme a la muerte: "Vivo tranquila. Tengo un buen despertar. No me gusta hacerlo temprano ni con despertador. Me gusta leer, salir con amigos. Valoro mucho la amistad".

Por otra parte, la artista pensó que a raíz de la pandemia no iba a volver a trabajar en los medios. "Aprendí a prescindir de mi trabajo. Nadie te llamaba, no era porque no interesabas sino porque no se podía trabajar. Eso me calmó. Te confieso que hasta pensé en retirarme. Pero después apareció esta obra”, reconoció.

Sin embargo, eso no hizo que reniegue de la conducción. Por el contrario, está muy conforme con su trabajo sobre las tablas y espera complementarlos con algún proyecto televisivo en el que pueda abordar temas que involucren a la sociedad, pero por ahora no tiene deseos de hacer ficción y trabajar durante largas jornadas de grabación.

