Mirtha Legrand Foto: Instagram/@mirthalegrand

Dos hombres disfrazados de personal médico habrían intentado ingresar a la habitación del sanatorio Mater Dei en donde está internada Mirtha Legrand para sacarle una foto.

Los intrusos intentaron pasar desapercibidos utilizando uniformes médicos, pero efectivos de seguridad impidieron que lograran su cometido, según informó la periodista Pía Shaw en Los ángeles de la mañana.

"Como pasa siempre en estas situaciones, ocurren hechos inesperados: dos personas, una disfrazada de médico y otro de enfermero quisieron colarse al cuarto piso para sacarle fotos a Mirtha Legrand", reveló.

"¿De algún medio o freelance?", indagó Ángel de Brito. "No sabemos, sí sabemos que el personal de seguridad se dio cuenta", respondió la periodista.

"Todos sabemos que en el día de ayer existieron versiones de una foto que estaba dando vueltas", dijo el conductor de LAM. "Exacto, en algunos grupos de periodistas no la quisieron seguir divulgando", aclaró por su parte Andrea Taboada.

"Era una foto de Mirtha en la cama, yo la vi pero pensé que era falsa. Parece sacada de una cámara de seguridad", aclaróel conductor.

"Por eso digo, nadie subió a ese cuarto piso, esta situación no pasó y no sé qué pasará con esta foto. Será la familia quien se encargue de ver si esto es cierto o no", concluyó Pía.

Noticias relacionadas