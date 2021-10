AD/DC

AC/DC ha compartido su nuevo video de “Through The Mists Of Time”.El video es un recorrido por el museo del rock and roll a través de una exhibición de la increíble historia de la banda.

Basado en un concepto de Angus Young, el director Najeeb Tarazi y el director creativo Josh Cheuse, utilizaron imágenes filmadas por Clemens Habicht de cada uno de los 5 miembros de la banda en 5 tomas distintas en todo el mundo.

Luego contrataron a Mathematic, un estudio de efectos visuales con sede en París, para combinar todos los elementos para que la banda pudiera subir al escenario juntos e interpretar el tema favorito de POWER UP, casi un año después del día en que se anunció el tan esperado álbum.

Terminando el año pasado con su decimoséptimo álbum POWER UP, el álbum vio a la banda reunirse con el productor Brendan O'Brien, quien dirigió Black Ice en 2008 y Rock Or Bust en 2014. AC/DC grabó doce nuevas canciones, manteniendo con orgullo su sonido característico y todos sus poderosos sellos.

Recordemos que AC/DC es una de las bandas de rock más influyentes de la historia con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y 71 millones de álbumes vendidos solo en los EE. UU. El doble diamante Back in Black se destaca como el "álbum más vendido de cualquier banda" y el "tercer álbum más vendido de cualquier artista" con ventas globales de 50 millones y contando. Fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame® en 2003. La banda también obtuvo su primer premio GRAMMY® en la categoría de "Mejor interpretación de Hard Rock" por "War Machine" durante 2010. Continúan llenando estadios en múltiples continentes, venden millones de álbumes al año y generan miles de millones de reproducciones. AC/DC regresó con POWER UP en 2020.

