Mavys Álvarez

La cubana Mavys Álvarez volvió a hablar de lo que sufrió cuando estuvo con ​Diego Maradona mientras ella era menor de edad.

Lo hizo en otra entrevista en America Tevé, el canal 41 de Miami, esta vez, en el programa "A Fondo". Allí, entre lágrimas, la mujer declaró que Maradona le pegaba. "Una vez, me subió por la escalera de los pelos", aseguró.

"En El comodoro (un bar de Cuba) una vez me sacó a empujones. Me empujó para adentro del carro. Cuando llegamos a la casa me subió por toda la escalera por los pelos", relató.

Frente a la pregunta de si había hecho la denuncia, llorando, dijo que no. "¿Qué iba a decir? Primero, no me hubiera dejado. Yo hubiera querido irme ese día". "¿Y otro día?", le consultaron los dos entrevistadores. "Ya estaba mal, yo no podía…" Además, puso en duda la posibilidad de que la policía hiciera algo contra el Diez".

Allí relató que estuvo en una pelea que Diego Maradona tuvo con un señor en un bar. "Se los llevaron a los dos presos. A mí me llevaron también con ellos dos". Pero al poco tiempo alguien hizo una llamada y a quien reprendieron fue a quien ordenó el arresto. Ellos salieron libres de culpa y cargo.

"¿Qué otros episodios de violencia viviste con Maradona?", le preguntaron. Y respondió: "Viví varios. Uno fue cuando le contesté una llamada a Claudia, su esposa legalmente en ese momento. Ella llamó un día a su teléfono. Lo atendí porque él me dijo que ya no estaban juntos. El tiró el teléfono contra el piso, me dio una bofetada y me tiró contra la cama".

"Viví ese momento y muchos momentos más", agregó. Y sumó un acto de violencia que padeció muy fuerte en aquel entonces: "No me dejaba ver a mi mamá".

"Muchas veces, mi mamá venía y él me encerraba, me tapaba la boca y no me dejaba hablar", relató.

En cuanto a los episodios de celos, contó: "Diego se molestaba si yo salía, a cualquier lugar, si iba al mercado, por ejemplo. Él era extremadamente celoso. Y yo, a esa edad, también".

Sobre las costumbres sexuales de Maradona, ella dijo que "le gustaban las prácticas sadomasoquistas, de manera pasiva y activa".

En cuanto a la droga, relató que "Diego me dijo que la droga venía de Colombia y que era pura. Cocaína 100 cien por ciento pura. Y también había éxtasis en gotas. Me las dio a probar porque quería que me relajara más, para ver si de alguna manera accedía, probablemente, a hacer un trío. Nunca acepté y en mi presencia, no hubo orgías".

Álvarez descartó "prácticas homosexuales", y comentó que a Diego le gustaba disfrazarse de mujer, a veces, o pintarse los labios. El periodista Juan Manuel Cao preguntó por "sexo sodomizado", y Mavys respondió que hubo de ambas partes. "Él a mí y yo a él. Me lo pedía", aseveró.

