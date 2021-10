Hotel en donde falleció "Acero" Cali.

Este domingo Argentina se conmovió con la noricia inesperada del fallecimiento de Jorge "Acero" Cali, ex luchador de kickboxing, a la temprana edad de 49 años. A las 12 del mediodía se produjo un llamado desde el Hotel & Spa La Campiña, de Santa Rosa, La Pampa, pidiendo la presencia policial debido a una persona fallecida en la habitación 40. Era el luchador, campeón mundial de kickboxing y actual promotor de boxeo Jorge “Acero” Cali, quien estaba de visita en la provincia por una velada de boxeo que se hizo el sábado por la noche en el club Estudiantes.

Luego de producido el llamado al Cecom, que es la oficia de atención ciudadana de La Pampa, se hicieron presentes agentes de la Comisaría 1° de la policía de la provincia en el hotel que está ubicado sobre el kilómetro 604 de la Ruta Nacional 5, en las afueras de Santa Rosa. En el lugar hablaron con los allegados a la víctima mortal. “Acero” Cali estaba en el lugar desde el viernes pasado con un equipo de trabajo de la empresa Chino Maidana Promotions (CMP). Fue su compañero de habitación quien avisó que no reaccionaba.

“Los policías hablaron con las personas de la comitiva que auspició la velada de boxeo y le contaron que fueron los que lo encontraron a Cali sin signos vitales en la habitación donde se hospedaba”, han comentado fuentes del caso en exclusiva a Infobae. Desde CMP, este domingo por la tarde informaron en un comunicado que, “según información suministrada por el doctor Walter Quintero, el compañero de habitación de Jorge, el tano Ricci, le pidió que se acercara y allí constató la ausencia de signos vitales”.

También manifestaron para Infobae: “Se contactó a una ambulancia para constatar la muerte del paciente, quien era de alto riesgo y había sido intervenido quirúrgicamente para la colocación de varios stents hace algún tiempo”. Allegados a la víctima contaron que tenía tres stents.

Una vez que el SEM, el servicio médico de emergencias pampeano, constató la muerte del ex campeón mundial de kickboxing, se activó el protocolo para estos casos, y se dio intervención a la Justicia.

“Es una persona que encontraron fallecida en una habitación, hay que aplicar un protocolo tendiente a esclarecer las causas del fallecimiento y esto es reciente, por ende, la gente de la Agencia de Investigación Científica, que son peritos calificados, y el médico forense, son quienes lo determinarán”, ha comentado la fiscal María Cecilia Martini, que está al frente de la fiscalía de delitos contra las Personas y que investiga el hecho.

Entre tanto, según consigna también Infobae, la fiscal Martini, quien trabaja con su asistente, la fiscal Selva Paggi, habló brevemente con la prensa que estaba frente al hotel donde hallaron muerto al ex luchador. Y aclaró que Cali “tiene un médico de cabecera, que es de Buenos Aires”, en relación a la consulta sobre si padecía problemas de salud. Justamente, en ese sentido, Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio y cercano a la víctima, confirmó no bien conocida la noticia que el ex campeón tenía afecciones coronarias. Luego, desde CMP darían más detalles sobre sus afecciones cardíacas.

Sin embargo, la Justicia espera formalmente por la información de los peritos y el resultado de la autopsia, que se hará este mismo domingo, para confirmar la causa de la muerte del ex luchador. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial y la habitación que ocupaba Cali quedó resguardada por la Policía.

