Pandora Papers.

La Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios que ocultaron activos en empresas off shore, incluso con fines de evasión fiscal, de acuerdo con la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) de los llamados "Pandora Papers", el cual involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, entre ellos The Washington Post, The Guardian y varios argentinos.

La información surge a partir de la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, y entre los nombres que aparecen mencionados se encuentran los de los hermanos del ex presidente Mauricio Macri: Gianfranco y Mariano Macri, en dos sociedades que se vieron beneficiadas por el blanqueo fiscal del 2016 durante el Gobierno de Cambiemos. También el consultora ecuatoriano Jaime Durán Barba.

En nuestro país, los medios periodísticos que participaron de la primera difusión de la noticia fueron elDiarioAR, Infobae y La Nación este domingo 3 de octubre.

El ICIJ detectó vínculos entre activos offshore, la mayoría radicados en las Islas Vírgenes Británicas, y 336 altos ejecutivos y políticos de 90 países del mundo que crearon cerca de 1.000 empresas.

Además de los hermanos del ex presidente Macri, en los "Pandora Papers" aparecen señalados Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, quien también figuraba en Panama Papers, el jugador de fútbol del Paris Saint Germain y de la selección argentina Ángel Di María, y el director técnico del equipo de la capital parisina, Mauricio Pochettino.

También aparce vinculado a una cuenta offshore el ex capitán de la Selección Argentina Javier Mascherano, y Humberto Grondona, hijo del fallecido ex mandamás de la AFA Julio Humberto Grondona.

Otros nombres que salieron a la luz fueron los del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, la cantante colombiana Shakira y la modelo alemana Claudia Schiffer, entre otros.

