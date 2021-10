Foto captura de video.

Un joven de 21 años fue brutalmente golpeado por al menos siete personas a la salida de un cumpleaños en la localidad platense de City Bell y sus familiares responsabilizaron a siete rugbiers por la agresión. El violento episodio sucedió alrededor de las 4:00 del domingo y todo fue captado por la cámara de seguridad de un vecino de la zona de 473 y 30, lugar donde la víctima fue interceptada por el grupo de agresores.

Un familiar del joven dijo que quedó "muy lastimado" por la golpiza, pero que se encuentra "bien" y, en diálogo con diario El Día, responsabilizó por el ataque a jugadores de rugby del Club Albatros, los cuales no tendrían más de 25 años.

"Queremos que el Club Albatros sancione a estos chicos que golpearon salvajemente, ya identificamos a varios, pero no sabemos de otros", manifestó, a la vez que relató que los rugbiers huyeron del lugar en una camioneta blanca Hyundai Tucson.

Asimismo añadió: "Lo que buscamos es que el club los suspenda o haga algo al respecto. No puede ser que dejen que gente como esta los represente". En tanto, trascendió que los familiares del joven agredido presentaron la grabación privada del momento de la pelea como prueba al radicar la denuncia en la comisaría City Bell y aún se desconoce que originó el conflicto.

"El video no es muy claro pero estamos tratando de verificar si es posible determinar la identidad de los mismos, para confirmar o no si se trata de jugadores del club", manifestó al citado medio Ricardo Benavídez, presidente de la institución.

Benavídez dijo que si se confirma la denuncia tomarán las medidas correspondientes, tras lo cual expresó: "Por supuesto que sean o no jugadores de nuestro club repudiamos cualquier hecho de violencia porque creemos que no es la solución de ningún problema".

