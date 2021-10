Foto NA.

El entrenador de Olimpo de Bahía Blanca, Carlos Mayor, fue agredido tras finalizar el encuentro en el cual su equipo perdió por 2 a 1 frente al Deportivo Madryn por la vigésimo sexta fecha del Torneo Federal A y dijo que fue insultado por "el vicegobernador" de Chubut.

"Que te insulten de la platea o los hinchas estoy acostumbrado, pero que venga el vicegobernador es la primera vez que me pasa una cosa así, no lo puedo creer", manifestó el técnico del elenco bahiense.

En diálogo con Olimpo de Primera, Mayor señaló además: "Cuando le fui a preguntar que me estaba diciendo, me agarró uno de atrás y me tiró al piso. Es la primera vez que me pasa en mi vida que venga el vicegobernador. No lo puedo creer".

Al ser consultado acerca de lo que ocurrió luego en el vestuario, expresó: "Hubo algunas discusiones, pero no pasó nada. Estoy sorprendido que pase esto, que vengan de la gobernación no lo puedo creer, pero así está el fútbol".

"El árbitro tuvo una actuación correcta, creo que nos ganaron bien, el primer tiempo fue ellos y el segundo nuestro", dijo, tras lo cual comentó: "Yo iba a ir a saludar y entró este personaje, la verdad que me puse loco porque estaba caliente y me vino a insultar".

