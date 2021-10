Toma de rehenes den Caseros. Canal 26.

Un hombre con aparentes problemas psiquiátricos mantenía a otro como rehén en una vivienda de la la localidad bonaerense de Caseros y realizó más de un centenar de disparos contra policías que rodeaban el lugar. Entre los policías que acudieron a la casa, situada en la calle Tres de Febrero al 3.900, se encontraban efectivos del Grupo Halcón.

La situación comenzó alrededor de las 23:00 horas de anoche cuando el hombre, llamado Alejandro Maldonado, que aparentemente estaba provisto con una escopeta y un arma corta, además de decenas de proyectiles, acudió a la vivienda de un amigo y decidió encerrarlo en una habitación para mantenerlo supuestamente como rehén.

Con este marco, CANAL 26 habló en ENTREVISTA EXCLUSIVA con Mariana, hermana del atrincherado.

"Mi hermano hace rato tiene problemas, hace muchos años que consume drogras y compraba 100 balas por mes. Se enteró antes que iban a hacerle un allanamiento en la casa. No se le van a terminar nunca las balas tiene todo tipo de armas", dijo muy angustiada la mujer.

Así mismo sostuvo: "Nosotros no fuimos escuchados. Somos todos Víctimas de ésto".

Mariana, entre tanto, hizo una velada denuncia al decir: "Él tiene un apadrinado político que le proveía la droga".

Respecto de la persona que estaría junto a Maldonado en la vivienda, dijo Mariana: "Quién está con él es José Alejandro Cáceres, un amigo de toda la vida, que no es ningún rehén. Está en la misma situación que mi hermano, pero es un poco más tranquilo".

Mariana también se refirió a la situación familiar y personal ante los problemas de su hermano. Dijo: "Tengo una perimetral y hace años que no hablo con mi hermano. La mujer es cómplice de mi hermano, tienen una nena de 3 años y hace poco tuvieron un varoncito y se casaron".

Y continuó: "Mi hermano dijo que me iba a matar. Con su mujer es exactamente igual, él le ha pegado y la quiso matar. Mi hermano siempre fue muy violento. Esto es algo que veníamos avisando. Esto no es de ahora y venía de hace mucho tiempo".

Finalmente sentenció: "Hicimos muchas presentaciones y denuncias. La Justicia no nos escuchó".

Declaraciones de Mariana, hermana del hombre atrincherado en Caseros. Canal 26.

