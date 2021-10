Javier Mascherano y Ángel Di Maria.

Un trabajo por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló una lista de nombres de figuras de diferentes ámbitos que tienen cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales. La noticia estalló este lunes exponiendo a centenas de implicados.

Más de 600 periodistas de 117 paises trabajaron en una enorme colaboración para revelar casi 12 millones de documentos en los que hay desde referentes políticos de todas partes del mundo hasta deportistas de elite y artistas que presuntamente ocultaron activos.

Entre todos los involucrados hay reconocidas figuras del mundo del fútbol como Javier Mascherano y Ángel Di María. El actual jugador del PSG ya se había declarado culpable de evasión fiscal y había pagado multas, está siendo investigado por maniobras entre 2013 y 2017.

El futbolista canaliza contratos millonarios por la explotación de sus derechos de imagen a través de una sociedad offshore en Panamá, una firma de papel que utiliza desde antes de llegar al Real Madrid, en 2009, y que hoy mantiene activa mientras juega en el Paris Saint-Germain junto a Lionel Messi. Los documentos de Pandora Papers demuestran que el astro, clave en la conquista de la última Copa América, manejó al menos 9,5 millones de dólares entre 2013 y 2017.

Por su parte, Javier Mascherano abrió sociedades en paraísos fiscales para realizar inversiones inmobiliarias que levantaron sospechas por lavado en las autoridades de Estados Unidos. El ex capitán de la selección Argentina había ya sido condenado por evasión en España, cuando montó una offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Ahora, los documentos de Pandora Papers revelan que hubo otra offshore del ex futbolista que no habría formado parte del trato que hizo con las autoridades españolas.

Argentina es de los países con mayor cantidad de involucrados en el estudio. Entre las celebridades del mundo del fútbol, también figura en las revelaciones el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, con cuentas en Andorra, mientras que Humberto Grondona, hijo de Julio, también está apuntado.

