Sergio Berni tras toma de rehenes. Canal 26.

Un hombre con aparentes problemas psiquiátricos y serios antecedentes policiales fue abatido esta mañana tras atrincherarse en su casa de la localidad bonaerense de Caseros en la que tomó como rehén a un amigo, que también fue muerto. El incidente, en el que el hombre realizó más de 300 disparos y baleó a tres policías, se prolongó por más de diez horas.

La situación comenzó alrededor de las 23:00 de anoche cuando el hombre, llamado Alejandro Maldonado, que aparentemente estaba provisto con una escopeta y un arma corta, además de decenas de proyectiles, acudió a la vivienda de un amigo, de 48 años, y decidió encerrarlo en una habitación para mantenerlo como rehén.

Tras la dramática resolución del lamentable hecho de violencia, habló Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien estuvo presente en el operativo policial.

"Todavía no está claro si la otra persona que entró a la casa era rehén", dijo el funcionario. Y continuaba: "Por la temperatura y la rigidez del cuerpo, tiene más de cinco o seis horas de fallecido", comentó sobre el presunto rehén.

También dijo Berni: "Intentó estrangular a su mujer. Esta persona estaba parapetada en una posición prácticamente infranqueable y de noche no se podía hacer nada porque no se tenía conocimiento, era un búnker, para entrar hubo que romper una pared".

"Cada vez que le queríamos hablar, respondía con disparos", contó el ministro.

Luego comentó Berni: "Durante la noche todas las cosas fueran negativas y nuestra psicóloga determinó que estaba en un delirio paranóico totalmente descontrolado. Este hombre estaba enajenado".

"Hubo tres policías heridos, vean cómo será la potencia de fuego de este hombre que aún con chalecos anti balas los policías terminaron gravemente heridos. Nunca intentó escapar, el determinante llegó cuando quiso prender fuego todo", finalizó el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Declaraciones de Sergio Berni. Canal 26.

