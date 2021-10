Benjamin List y David MacMillan, los ganadores del Premio Nobel de Química.

El alemán Benjamin List y el escocés David MacMillan ganaron el Premio Nobel de Química 2021 por el desarrollo de la "organocatálisis asimétrica", una "nueva e ingeniosa herramienta para construir moléculas".

"Los catalizadores orgánicos pueden ser usados para provocar una multitud de reacciones químicas", fundamentó su decisión la Real Academia Sueca de las Ciencias en un comunicado. La nota agrega: "Usando esas reacciones, los investigadores pueden construir ahora de forma más eficiente cualquier cosa, desde fármacos a moléculas que pueden capturar la luz en células solares".

Según indicó, estos catalizadores son amigables con el medioambiente y baratos de producir. Esta nueva "caja de herramientas" se utiliza ampliamente en la actualidad, por ejemplo, en el descubrimiento de fármacos y en la producción de productos químicos finos y ya está beneficiando enormemente a la humanidad, abundó la Academia.

El premio, que se entrega desde hace más de un siglo y es organizado por la Real Academia Sueca de las Ciencias, está valorado en 10 millones de coronas suecas (1,14 millones de dólares). Los prestigiosos premios, que galardonan los logros en ciencia, literatura e iniciativas por la paz, fueron creados y financiados en el testamento del empresario sueco Alfred Nobel, inventor de la dinamita. Se conceden desde 1901, y el premio de economía se entregó por primera vez en 1969.

El premio de Química es el tercero que se anuncia este año, tras el de Medicina y el de Física, anunciados más temprano en la semana. Entre los ganadores anteriores del Nobel de Química destacan Marie Curie y Fredrick Sanger, que lo obtuvieron dos veces.

El galardón ha sido ganado por siete mujeres, incluidas las laureadas del año pasado, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, reconocidas por crear "tijeras" genéticas que pueden editar el ADN. Como ocurriera en 2020, y debido a la pandemia del Covid-19, este año no habrá ceremonia oficial en Estocolmo. Los galardonados recibirán sus medallas y diplomas en sus países de origen.

