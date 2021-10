IMÁGENES SENSIBLES. Hombre enmascarado amenazó a vecinos. Foto: captura video.

Un hombre enmascarado amenaza con una katana a los vecinos de la localidad bonaerense de Caseros, en el partido de Tres de Febrero y provoca temor entre la población del lugar.

Según puede verse en un video que se difundió por las redes sociales, el sujeto agita el arma y con la misma golpea árboles, postes de luz y ramas.

Vecinos del lugar indicaron que lo llaman "El Bandido de Caseros" y la citada filmación fue en la calle Perú al 3800 en el denominado barrio Mercado de la citada localidad bonaerense. Además, según indicó el canal de noticias TN, el hombre tendría alteradas sus facultades mentales y se aguarda si hay otras personas que hayan podido registrarlo en otro video.

Your browser does not support the video element.

IMÁGENES SENSIBLES. Pánico en Caseros por hombre enmascarado. Video: Twitter.

Noticias relacionadas