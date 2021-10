IMÁGENES SENSIBLES. Pelea previa al tiroteo. Foto: captura video.

Un tiroteo se registró este miércoles en un instituto de secundaria en la localidad de Arlington, en Texas, Estados Unidos, sin que -inicialmente- las autoridades hayan confirmado si hubo víctimas mortales.

Informaciones indican que hubo al menos 4 heridos. Tres de ellos serían alumnos del colegio y otro un profesor.

La Policía de Arlington se desplegó en la zona del tiroteo en la escuela de secundaria de Timberview.

Se pudo saber, el violento incidente comenzó cuando dos alumnos de la institución mantuvieron una feroz pelea en un aula.

Todo terminó con uno de los jóvenes abriendo fuego con un arma.

El responsable de los disparos fue identificado como Timothy George Simpkins, de 18 años de edad, quien habría escapado del lugar de los hechos al volante de un auto Silver Dodge Charger.

We are looking for a shooting suspect in today’s incident at @mansfieldisd Timberview School. Please call 911 if you know the whereabouts of 18-year old Timothy George Simpkins who may be driving a 2018 Silver Dodge Charger with license plate PFY-6260. pic.twitter.com/npaNVBDXRp