Hackeo a Twich: revelan las ganancias millonarias de los principales streamers. Foto: Google.

Twitch, plataforma de streaming, fue víctima este miércoles del mayor robo de datos de toda su historia. Hackers se metieron en su base de datos y revelaron más de 120 GB de información. Todos los datos recopilados de forma ilícita se subieron de forma anónima a un foro de 4chan, es el destino habitual de los documentos que obtienen los delincuentes informáticos.

Entre los datos que se filtraron se encuentran el código fuente, contraseña, salarios de los principales Streamers, incluye una recopilación de todo lo que percibieron monetariamente los creadores de contenido desde 2019 hasta los primeros días de octubre de 2021. La información compartida en las redes también incluye los modelos de amenazas y estrategias de defensa del equipo de Ciberseguridad de la plataforma. El nombre del archivo donde están accesibles todos estos datos incluye las palabras "parte uno" por lo que podría haber más datos por publicar.

La plataforma confirmó el hackeo a través de un tuit, aseguraron: “Podemos confirmar que se ha producido una infracción. Nuestros equipos están trabajando con urgencia para comprender el alcance de esto. Actualizaremos la comunidad tan pronto como haya información adicional disponible. Gracias por soportarnos”.

We can confirm a breach has taken place. Our teams are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Thank you for bearing with us.