Cristina Kirchner y Mauricio Macri

La vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Mauricio Macri por estar fuera del país en momentos en que fue citado a indagatoria para mañana, y consideró que la actitud del ex presidente es una "burla" a la Justicia.

"La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia", resaltó la titular del Senado.

A través de su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta compartió una noticia del portal Infobae en la que el título dice: "Mauricio Macri anunció que dará clases en los Estados Unidos en medio de la polémica por su situación judicial".

La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia. pic.twitter.com/jEFUOKPmOB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 6, 2021

El juez federal de Dolores Martín Bava citó días atrás para mañana a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal contra los familiares de los fallecidos en el submarino ARA San Juan en noviembre de 2017.

Si bien la convocatoria es para este jueves, el magistrado aún no pudo notificarlo ya que ex mandatario se encuentra en el exterior y lo más probable es que mañana no concurra a Dolores.

