Elton John y Stevie Wonder , Finish Line.

Nueva canción del próximo álbum "The Lockdown Sessions": una colección de 16 canciones, todas las colaboraciones de Elton John, con algunos de los artistas más importantes y emocionantes del mundo actual:

Incluyendo a: Brandi Carlile, Charlie Puth, Dua Lipa, Eddie Vedder, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rina Sawayama, SG Lewis, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Surfaces, Years & Years, Young Thug y más.

El single actual con Dua Lipa "Cold Heart (PNAU Remix)" alcanza un nuevo pico en el número 2 en las listas de singles del Reino Unido.

Disponible en tres formatos físicos; CD, casete x 3 y vinilo de 2 LP, más formatos digitales.

Elton John y Stevie Wonder han presentado hoy "Finish Line", la última canción del próximo álbum "The Lockdown Sessions". Una colección de colaboraciones grabadas de forma remota durante los últimos 18 meses, "The Lockdown Sessions" es una variedad deslumbrantemente diversa de 16 pistas que celebran la unión y ve a Elton colaborando con una gama incomparable de artistas que solo él podría reunir. Se lanzará el 22 de octubre a través de EMI Records y está disponible para pre-order acá.

La semana pasada, Elton dio a conocer la segunda pista que se tomará de "The Lockdown Sessions", "After All" con Charlie Puth. Una balada clásica y conmovedora, la pista mostró una deliciosa contraparte del single anterior y un floreciente éxito mundial, "Cold Heart (remix de PNAU)" con Dua Lipa. Y ahora, con 'Finish Line', Elton y Stevie Wonder han revelado otro lado completamente realizado de las multifacéticas 'The Lockdown Sessions'. Una pista impresionante con infusión de gospel, con la inconfundible voz de Stevie y la armónica característica, la canción cuenta con The Sunday Service Choir, el renombrado coro de gospel de Kanye West. Las colaboraciones anteriores entre la pareja han incluido 'I Guess That’s Why They Call It The Blues' (con Stevie en la armónica) y Burt Bacharach y Carole Bayer Sager escribieron 'That's What Friends Are For' (un disco de caridad de 1985 que también presenta a Dionne Warwick y Gladys Knight), pero 'Finish Line' es la primera vez que estos dos grandes indiscutibles de la música popular se unen a dúo. La pista resultante bien merece la espera, una canción atemporal digna de la obra de ambos.

"Finish Line" es una producción del ganador del premio GRAMMY Andrew Watt. En línea con la rica y variada paleta sonora que compone 'The Lockdown Sessions', la creación de la pista fue a partes iguales química y trabajo duro, nacida del respeto artístico mutuo y una amistad de cincuenta años. Mira acá cómo Elton y Andrew Watt hablan sobre la realización de "Finish Line" en una vista previa de la Rocket Hour de este sábado, que se transmite en Apple Music 1

Hablando de la colaboración, Elton dice: 'No podría estar más orgulloso de 'Finish Line'; iría tan lejos como para decir que es uno de las mejores grabaciones que he hecho. La voz de Stevie es tan buena como puedo recordar haberla escuchado: suena de nuevo como un chico de 17 años, está cantando con alegría y exuberancia en su voz. Andrew Watt ha hecho un trabajo increíble en la producción. Fue un proceso mágico. Siempre me ha gustado colaborar con Stevie, y estoy encantado de que después de cincuenta años de amistad finalmente podamos hacer un dueto completo. Siempre ha sido muy amable y dulce conmigo, y su talento va más allá de lo ridículo. Cuando escuchás lo que hace vocal e instrumentalmente en "Finish Line", pensás que este es un verdadero genio".

Stevie Wonder dice: “¡Es un placer y un honor cantar, tocar el piano y la armónica para Elton! ¡Realmente ha sido uno de los grandes espíritus de la música, la vida, la amistad y el amor, a quien he conocido en este viaje de vida! El verdadero arte y la música como el amor equivalen a un compromiso para siempre que dura muchas vidas. Y Elton, cualquiera que escuche tu voz cantando “Finish Line”, escuchará y sentirá tu sabiduría, tu dolor, tu alma, tu amor, pero también tu capacidad de recuperación… ¡¡Me encanta!! ¡Felicitaciones a ti y a nuestra eterna e interminable música, amistad, canción de vida! ¡¡¡Viva Sir Elton John !!! (¡gran carita sonriente!)".

En otras noticias de Lockdown Sessions, Elton y Charlie Puth aparecieron juntos en el escenario del evento Global Citizen en París el fin de semana pasado para interpretar su dueto "After All". Miralo acá. Este evento benéfico mundial de 24 horas vio a algunos de los artistas y líderes mundiales más importantes del mundo reunirse para defender el planeta y derrotar la pobreza. Esto es parte de la campaña Global Citizens, un Plan de Recuperación para el Mundo, que se enfoca en COVID-19, poner fin a la crisis del hambre, reanudar el aprendizaje para todos, proteger el planeta; y promover la equidad para todos.

Noticias relacionadas