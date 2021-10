Pablo de León, Líder del Human Space Flight Lab, Universidad de North Dakota.

"Un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad", seguramente muchos de ustedes conocerán esta frase que inmortalizó ese 24 de julio de 1969 la llegada del primer humano a la superficie lunar. Pero sobretodo hubo un pequeño llamado Pablo de León que vivía en una ciudad llamada Cañuelas que desde ese momento soñó con ser parte de contribuir a la exploración espacial y dar ese "gran paso para la humanidad".

Para aquellos que siguen mis notas, sabrán que el espacio es una fuente inagotable de sueños que me llevaron a conocer más sobre las historias de aquellas personas que nacieron en Argentina y que trabajan en proyectos de NASA en sus diferentes formas. Mi sueño, como el de Pablo, siempre fue formar parte del desarrollo de la humanidad en el espacio, pero siempre había algo que pensaba que era limitante: el sitio donde vivía cuando era niño no me permitiría alcanzarlo (y me equivoqué). Hoy, con algunos años más, todas estas historias inspiradoras me (nos) demuestra que no hay cielo que nos imposibilite lograr llegar más allá de lo que soñamos.

Pablo De León, Líder del Human Space Flight Lab UND, Grand Forks Herald.

En una entrevista exclusiva para diario26.com desde el Human Space Flight Lab de la Universidad de North Dakota, hablamos con Pablo quien nos contó como fue transformarse en el "sastre" espacial por excelencia para que los astronautas puedan llegar al espacio seguros y con sensación de confort como si estuvieran en su propio planeta.

Pablo de León fue el primer argentino en volar en gravedad cero en el año 1997, formó parte del Proyecto PADE (Paquete Argentino De Experimentos) "fue en el año 2001 que la NASA tenía un programa educativo Gateaway Space All que le permitía a universidades, institutos y empresas privadas poder llevar sus experimentos al espacio (...) Mandé un deposito de 500 dólares para reservar nuestro espacio, y con la Asociación Argentina de teconología espacial realizamos un concurso en argentina de los cuales quedaron seleccionados siete experimentos que viajaron al espacio. Fue un sueño hecho realidad", dijo orgulloso el ingeniero.

Mirá acá la entrevista exclusiva

Además de León dirigió el desarrollo de varios trajes espaciales como investigador principal en proyectos financiados por la NASA, entre ellos el NDX-1, prototipo de traje para misiones tripuladas al planeta Marte y el NDX-2, prototipo para la exploración lunar. Actualmente, De León dirige el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados y es investigador principal del proyecto de la NASA "Estación multi-propósito para misiones futuras al planeta Marte" en la Universidad de Dakota del Norte y en el Centro Espacial Kennedy, en los Estados Unidos.

"Un traje espacial es una nave espacial ´miniaturizada´ con forma humana que tiene que permitirles a los astronautas hacer su trabajo. Lo podríamos llamar una máquina espacial compleja que mantiene a los astronautas seguros en el espacio (...) Están realizados por más de 300 materiales diferentes, sistemas de sensores biomédicos, computadoras a bordo, sistemas de comunicaciones y mucho más", afirma Pablo en cuanto a la definición de poder diferenciar un traje de indumentaria a una máquina de ingeniería avanzada que permite la vida fuera de nuestro planeta.

Trajes espaciales para la misión Artemis, NASA.

El primer prototipo de traje espacial data de 1935 obra del ingeniero español Emilio Herrera. Posteriormente soviéticos y estadounidenses desarrollaron modelos para misiones en órbita. El Programa Gemini amplió más la experiencia con este tipo de indumentaria, dichas experiencias se ampliaron más aún con el Programa Apolo y posteriormente con las distintas misiones del transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional hasta llegar a los diseños para el Programa Artemis. "Trabajamos en conjunto con la NASA en el diseño de trajes espaciales avanzados en apoyo al programa Artemisa que culminará con la próxima dotación de seres humanos en la Luna", afirma el ingeniero.

Muchas personas le han consultado ¿dónde se estudia para realizar diseños de trajes espaciales?, a lo que el argentino responde: "No hay un sitio donde lo puedas estudiar sino que se da a través de la práctica luego de graduarte de la carrera de ingeniería y , en mi caso, luego hice un posgrado en ciencias del espacio". En relación a su trabajo en el día a día en la Universidad de North Dakota, Pablo detalló lo importante de la investigación y desarrollo de sistemas que permitan la supervivencia de los hombres y las mujeres en el espacio: "Mi trabajo es mantener a los astronautas seguros, cómodos y que puedan realizar sus trabajos en estos medioambientes tan hostiles".

¿TRAJES ESPACIALES PARA CADA PLANETA O CUERPO CELESTE?

Pablo De León, Líder del Human Space Flight Lab, North Dakota University.

Durante la entrevista, que pueden ver arriba en video, le pregunté a Pablo si los trajes espaciales variaban de acuerdo a la misión o a la meta de la misma y allí me encontré una respuesta sorprendente que para algunas personas les permitió saber que esto tiene todo un sistema de elección. Y esto fue lo que reveló el ingeniero argentino:

"Los trajes espaciales son dependientes de los medioambientes donde se van a utilizar. En los trajes para Marte, estamos estudiando el suelo marciano a través de las fotografías, con los análisis químicos que realizan los robots que trabajan en este momento en la superficie del planeta rojo. Una vez que lo tenemos se desarrollan los ´simulantes´ que son polvos que han sido formulados en tierra para lograr asemejar al suelo del planeta y comprobar como ese material reacciona en las telas de los trajes y las botas (para ver que tipo de dibujo deben diseñarse en ellas para que puedan traccionar en la superficie)".

¿Todos los trajes espaciales deben ser blancos?

"Los trajes son blancos por un tema térmico y a refracción de la radiación solar y que el mismo no se recaliente (...) En Marte se piensa en utilizar otro color como el azul. Existen dos razones: Marte está mucho más lejos del sol que la tierra y hace que tengamos menos radiación solar. Y el otro motivo es para poder ubicar visualmente al astronauta más fácil en la superficie. Ya que si utilizamos el color internacional de rescate (naranja) se camuflaría entre la superficie".

Pablo De León realizando una prueba de traje espacial, North Dakota University.

En las misiones que desarrolla la NASA para llevar a la próxima dotación de humanos a la Luna llamada Artemis, Pablo de León explica que "se pueden llevar trajes espaciales más pesados ya que allí es 1/6 de la gravedad que existe en la tierra. Para Marte hay que ser más cuidadosos porque existe 1/3 de la gravedad y necesitamos trajes más livianos".

"LOS TRAJES DEL FUTURO": NASA Y LOS TRAJES ESPACIALES 3D

"Estamos trabajando en conjunto con la NASA en un prototipo de traje espacial de impresión en 3D con materiales de filamentos flexibles (...) Tenemos que proveer a los astronautas de que puedan fabricar todo lo que se rompe, crear herramientas y sistemas nuevos en el planeta Marte", afirma esperanzado.

"En la Estación Espacial Internacional (ISS) tienen una impresora 3D optimizada en gravedad Zero donde los astronautas fabrican pequeñas herramientas para ser utilizadas", amplía Pablo como prueba del trabajo inagotable de NASA por expandir su capacidad de trabajo con nuevos sistemas probados en el espacio.

Pablo De León, Líder del Human Space Flight Lab, North Dakota University.

Siempre es bueno estar conectado con nuestros propios sueños, porque de una manera u otra, nos permite saber que estamos trabajando para alcanzarlos. Pablo es un ejemplo de inspiración y de persistencia que nos permite saber que tuvo ese sueño de niño viendo la misión Apolo y que años después crea los trajes espaciales para la Luna y Marte, mostrando que todo se puede lograr si tenemos el coraje de perseguir esa meta.

Y, para finalizar, les regalo esta frase que, valga la redundancia, él me regaló a mí en esta entrevista "espacial":

"Fui persistente para seguir estudiando más allá de los problemas y logré llegar hasta aquí.

Tengan una meta, sigan adelante, no se desanimen. Los obstáculos se vecen a través del trabajo y del estudio. Es muy importante estudiar, preguntar y ser curiosos".

¡Al infinito y más allá!

