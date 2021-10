Captura video, NA.

Un nene de 10 años sufrió una herida de bala en una de sus piernas al quedar en medio de un tiroteo entre la Policía y un grupo de delincuentes en la localidad bonaerense de La Tablada. El episodio se registró el martes en la Villa Las Antenas y en el enfrentamiento uno de los uniformados fue herido de un piedrazo arrojado por vecinos del barrio y, tanto el niño como el oficial, se encuentran fuera de peligro.

Fuentes policiales informaron que todo se inició cuando un móvil e encontraba de recorrida y en el cruce de las calles Necochea y Pedriel los efectivos visualizaron a un automóvil Fiat Palio blanco con varios hombres en el interior del mismo, los cuales al ver a los uniformados policial se dan a la fuga a alta velocidad.

Allí se inició una persecución que finalizó en el barrio de emergencia Las Antenas donde cinco sujetos salieron del interior del vehículo, dos de ellos efectuando disparos contra el personal policial y uno de los proyectiles impactó en la tibia izquierda del menor identificado como Alexis Rodríguez, de 10 años.

Los voceros indicaron que, ante esta situación, vecinos del lugar comenzaron a tirar piedras contra el personal policial y una de las mismas dio en la cabeza del teniente primero Claudio Denise, tras lo cual se lo trasladó al oficial y al menor al Hospital Ballestrini a bordo de un móvil policial.

La madre del menor herido, María Esther, contó en diálogo con TN: "Mi hijo había ido a comprar un pancho, lo mandé confiada porque el negocio queda enfrente y acá nos conocemos entre todos. Ahora Alexis me dice que no va a salir más, llora, pregunta 'por qué me pasó esto a mí, no voy a poder jugar más a la pelota'".

"Él quedó parado en la vereda. La policía venía persiguiendo un auto blanco, empieza a los tiros y mi hijo queda tirado. Mi hija llegó a contarme y se desvaneció. Salí yo a pedir que no tiren más y me dijeron que le habían pegado un tiro a Alexis. Los policías se acercaron, lo cargaron y lo llevaron al hospital", relató.

