Trabajo de Diputados en Comisiones.

Diputados avanzó con el Proyecto de Ley de Promoción de la Enfermería. Además, obtuvieron respaldo las iniciativas relacionadas con la creación de un Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño y Adolescente con cáncer; la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal; y el proyecto destinado a dar una respuesta integral al VIH/SIDA, las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual.





La Comisión de Acción Social y Salud Pública dictaminó hoy sobre el proyecto de ley de Enfermería, que tiene como objetivo “establecer los mecanismos necesarios para favorecer la formación de calidad de enfermeros y enfermeras, incrementar el número de profesionales y promover el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional”.





“La Ley de enfermería es muy importante, por eso nuestro objetivo es tener más enfermeros universitarios”, indicó el diputado Pablo Yedlin (Frente de Todos), titular de la Comisión y autor de la iniciativa.





Por su parte, la diputada Graciela Ocaña (Pro), autora de otro de los proyectos referidos a la profesionalización de la enfermería, planteó algunas disidencias, por lo cual señaló que presentará un dictamen de minoría. El proyecto aún debe ser tratado por las Comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda.





Además, obtuvo consenso la iniciativa referida a los procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, conocida como Ley Johana.

Your browser does not support the video element.

Proyecto de Ley de Desarrollo de la Enfermería en Diputados.

Noticias relacionadas