Los Juegos Olímpicos de Tokio fueron el final del exitoso ciclo de Sergio Hernández al mando de la Selección argentina de básquet y el inicio de Néstor “Che” García, un entrenador que mezcla pasión, experiencia y cercanía con los jugadores.

Desde Nueva York y en diálogo con Diario 26, el nuevo técnico de El Alma inició la charla respondiendo en qué momento de su carrera lo encuentra la posibilidad de estar en el banco albiceleste: “En lo personal, muy bien. Dentro de la normalidad que yo tengo en mi vida, siento que me llega en un momento en el que sumé experiencia y tengo un montón de planes. Lo tomo como un “up” anímico para mí y llevo varios días contentísimo y trabajando mucho”.

Con muchos países marcados en su pasaporte y habiendo estado al mando de diferentes selecciones del continente hacen que el Che aterrice a su nueva experiencia con un baúl lleno de herramientas para afrontar su mayor desafío: “El hecho de haber estado en nueve países y haber conocido diferentes maneras de pensar o de jugar me generó el desafío de saber si soy capaz de transmitirla como la vi y como la aprendí. Este es un ciclo nuevo, con la salida de Luis (Scola) porque más allá de su imagen, era el goleador de la Selección. Además, hay jugadores en la NBA, por lo que hay un montón de herramientas para ir conformando todo esto nuevo que viene”.

El tema Scola sale en la charla y se vuelve una pregunta obligada. Su importancia en el grupo, su legado de Generación Dorada y la importancia dentro de la cancha se vuelven un reto que el staff técnico deberá resolver: “La salida de Luis repercute desde todos lados. No hay un área que sea más significativa que otra porque él era un compendio de cosas. Lo sigue siendo porque, como hablábamos el otro día con Sergio (Hernández) y coincidíamos plenamente, uno no puede estar físicamente, por lo que sea, pero los que hemos pertenecido a la Selección, en algún rol o en algún momento, no se la deja nunca porque es la bandera de tu país. Claro que la pérdida es enorme pero él también ha dejado cosas plantadas que se desarrollarán, aparecerán otras nuevas con este nuevo grupo y él va a seguir estando”.

Otro de los temas infaltables, con el buen presente del básquet argentino, es la NBA. Pese al corte de Luca Vildoza en los New York Knicks, Facundo Campazzo es una pieza importante en los Denver Nuggets, Gabriel Deck tuvo un interesante cierre de temporada en los Oklahoma City Thunder y Leandro Bolmaro está teniendo sus primeros minutos en los Minnesota Timberwolves, en el inicio de la pretemporada. Así lo ve el nuevo entrenador nacional: “El roce en la NBA es fundamental. De por sí, estar y entrenar es un crecimiento. Todos los jugadores que están en grandes niveles ya se desarrollan individualmente y siempre están creciendo. Creo que lo más importante es que tengan salud física, porque también sabemos las exigencias que tienen a nivel internacional y lo más importante para el básquet argentino es que ellos estén bien en ese aspecto. Además, todos son muy competitivos y cada uno se irá ganando en su equipo los minutos que el entrenador les brinde. Yo también sé que se preparan, que se cuidan, que comen bien, son muy profesionales pero por eso, lo más importante es que tengan salud física”.

Entrándonos en el juego en sí, el bahiense analizó el juego interior argentino y cómo reemplazar al histórico 4 de la Selección argentina en cancha: “Que Marcos Delía esté bien es una noticia buenísima. Él ya ha progresado mucho en los últimos años. Yo lo tuve de jovencito, el otro día hablábamos y la verdad que le dije que estaba muy contento con su performance. Eso es buenísimo. En cuanto a la defensiva, nosotros genéticamente no tenemos, hoy, jugadores muy altos. El perímetro nuestro es agresivo, defienden, que es algo que vamos a tener que tener para proteger la pintura. Defensivamente, a lo que más apunto es a la gente grande. Lo digo comparativamente con lo que son las grandes selecciones del mundo. Entonces, la salida de Luis la tendremos que suplir como equipo, que sé que vamos a encontrar herramientas porque tenemos buenos manejadores de balón, tenemos efectividad en el tiro…El tema es que encontremos la forma de jugar y compartir la pelota para llegar a suplir eso. Siempre pasa que, cuando un equipo está bien, se destacan las individualidades entonces tenemos que buscar un juego de equipo para ir disimulando las falencias que tenemos, porque las tenemos, pero también contamos con muchas cosas buenas”.

Uno de los que seguramente portará la bandera que dejó Scola en la Selección será Campazzo, por su experiencia, su juego y su influencia en el resto de sus compañeros. Así lo vive el entrenador de 56 años: “Facundo estuvo con nosotros en Chaco (Sudamericano 2012), él debutó en la Selección ahí y después nos hemos enfrentado en España jugando la ACB. A mí me parece un genio, entrega todo dentro de la cancha, se cuida mucho…Es una referencia para los jóvenes de lo que es ir creciendo y creciendo y cada vez llegar más alto. Contagia, da ganas y por eso le dije que lo elegía como capitán porque creo que está en una edad justa: es joven para jugar pero tiene mucho recorrido y experiencia y me parece que puede aportar de todos los lugares en los que ha estado. Me parece que es un jugador-persona muy completo, cubre muchas áreas. Sin embargo, he hablado con todos los que estuvieron en Tokio y en todos encontré la misma dinámica, la misma sintonía y muchísimas ganas de estar en la Selección. Todos brindaron su apoyo a mi ciclo”.

Si hablamos de tomar banderas, el Che ocupará con orgullo el puesto que deja “Oveja” Hernández, posiblemente el entrenador más determinante en la historia de nuestro básquet. Así lo vive el nuevo coach del último subcampeón del mundo de básquet: “Sergio para mí es un fenómeno. Nos conocemos de chicos y la verdad que ha hecho un tremendo trabajo. Todos los entrenadores tenemos una autopresión, porque siempre buscamos que el equipo esté bien y siempre buscamos ideas porque todo es muy competitivo. Para mí es una satisfacción esto y quizá sea el motor que me lleve a hacer cosas que podemos hacer muy bien. Siento que hay cosas en la Selección muy buenas, desde lo individual con los jugadores y con lo que viene programado de hace años, y esas cosas se van a mantener porque ha sido la carta de presentación de los procesos de Argentina. Después iremos agregando en este nuevo ciclo cosas que veamos que nos convengan para el juego. Pero para mí es una satisfacción y sé que cuento con el apoyo de él, desde la relación que tenemos hasta el respeto profesional”.

Centrándonos en su lugar de entrenador, el Che se caracteriza por ser un “animal de cancha”. Ante esto, el trabajo full time en la Selección lo encuentra con mucho tiempo sin actividad del día a día pero no sin el largo trabajo que significa ser el técnico de uno de los planteles más importantes del mundo a nivel FIBA. “Hoy en día no puedo estar en una cancha porque esto es así pero estoy full igual, viendo todo lo de la CABB, de reglamentos, hablando con jugadores, viendo videos, buscando ideas para ver cómo podemos jugar, tengo que terminar de armar mi staff…la verdad que estoy full. He hablado con Fabián (Borro – Presidente de la Confederación Argentina de Básquet) que si el día de mañana existe una posibilidad de que pueda tener la gimnasia y el ritmo de dirigir, que sea algo interesante para mí, quizá lo evaluemos pero siempre teniendo en cuenta que la prioridad para mí es la Selección, las ventanas y todo lo que viene. No voy a estar en un lugar sin poder venir. Pero como después de los partidos de noviembre hay un especio muy largo hasta febrero, todo lo que tenga que hacer fuera de cancha lo haré y, si sale algo por fuera, lo evaluaré pero siempre con la Selección como prioridad”, aseguró.

Siguiendo en el concepto entrenador, el Che eligió como su primer asistente de su staff a un viejo conocido y a una gloria del básquet nacional: Leo Gutiérrez: “Me parece que tiene un montón de cualidades. Yo lo he tenido como jugador en la Selección, cuando salimos campeones en Chaco (Sudamericano en 2012) y es tremendo lo que produce, lo que conoce del juego y lo que contagia. Tiene mucha personalidad, ama esta profesión, decidió ser coach y habla muy bien de él que dirige la Liga pero también trabaja en la Sub 16, por lo que demuestra que quiere estar en la cancha. Tenemos una relación muy bonita y creo que es para llevarlo a cualquier guerra, que te va a acompañar, ayudar, apoyar y que viene de un legado de juego grandísimo, por lo que tiene muchas cosas que nos van a servir en la Selección. Por eso, cuando salió, fue la primera persona que elegí”.

De cara al inicio del ciclo, en la ventana de la AmeriCup ante Paraguay el próximo 25 de noviembre como local ante Paraguay, en el camino hacia el Mundial 2023, García analizó el inicio de la Liga Nacional con el regreso del público y cómo encarar los partidos sin la presencia de las grandes figuras: “La vuelta de los hinchas a los estadios es espectacular. Yo lo viví en Puerto Rico cuando debutamos en el estadio que tienen para la NBA, el Coliseo, que en el debut nuestro había 16 mil personas (NdR: Era entrenador de los Cangrejeros de Santurce). Uno se queda perplejo al ver tanta gente después de tanto tiempo, decís ‘Ah, esto era lo que se vivía antes’. Puedo decir 16.000 como puedo decir 1.200. El tema es la gente porque el deporte siente que falta un eslabón sin el público. Con respecto a la Liga, me parece que, lo que he visto ahora, hay una paridad, sobre todo en el inicio. Hay equipos que, quizá no se pensaba, pero van invictos y creo también que es una etapa de transición en la que hay varios jugadores jóvenes que están apareciendo, que se van a desarrollar y para mí va a ser una fuente de recursos para ver la primera ventana. Porque ahora se confluyen muchas cosas: primero lo económico, que sabemos que es un tema que afecta a todo el mundo, segundo la pandemia y para la primera ventana sé que voy a tener que contar con jugadores locales, por eso tengo ganas de estar presente en los estadios”.

También el bahiense no esquivó la pregunta sobre una posible nacionalización de extranjeros para vestir la celeste y blanca: “No lo he pensado. La variabilidad de opiniones que hay es normal. Pero de algo estoy claro desde el momento en que asumí en la Selección: no voy personalizar mi posición. Situaciones como esta, de las que ya ha habido experiencias en el país en los ’40, deben ser bien analizadas. Igualmente, yo tengo la idea de que si es algo para mejorar nuestra Selección deportivamente, lo voy a tener en cuenta. Después es algo que no depende de mí, cuando llegue el momento de algo, lo evaluaremos con los jugadores, con la gente de la CABB, porque creo que se debe manejar así”.

Para cerrar una riquísima charla, el experimentado entrenador respondió cómo sueña que será la Selección del Che García: “Imagino a mi equipo como ha sido la Selección argentina. Creo que le puedo dar lo mejor de mí pero el conjunto ya tiene una marca registrada. Con mucha intensidad, con muchísimas ganas de representar al país, con mucho compromiso, enfocados en cada paso que hagamos y que sea una Selección que le guste a la gente. Cuando digo esto es desde la entrega, desde la pasión y desde dar todo por la bandera de nuestro país. Después, los otros equipos también se preparan, hacen scouting y el resultado puede ir y venir. Y sobre todo, mantener el lugar en el ránking, que es muy difícil, porque matemáticamente tiene muchas variables según cómo ganas para que Argentina siga en ese lugar élite”.

Por Matías Greisert

Tw: @MatiasGreisert

