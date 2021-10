Gastón Soffritti

De a poco se va armando la lista oficial de los participantes de MasterChef Celebrity 3 y el último confirmado es Gastón Soffritti.

El actor de 29 años saltó a la fama durante su niñez de la mano de Cris Morena en Rincón de Luz, luego fue uno de los protagonistas de Patito Feo, integró el éxito de Graduados y encaró distintos proyectos teatrales sobre el escenario y como productor.

A mediados de 2020, junto a Peter Lanzani, creó la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA), con el objetivo de generar mejores oportunidades de trabajo para el gremio y contó con el apoyo de otras figuras jóvenes como Lali Espósito, Chino Darín, Candela Vetrano, Julieta Nair Calvo, Sofía Pachano, Manuela Pal, Matías Mayer, Andrés Gil y Victorio D’Alessandro.

"No creemos que venimos a empezar a hacer algo de cero, llegamos hasta acá porque tenemos una historia atrás y todo lo que hicieron quienes vinieron antes fue muy valioso, pero la velocidad de transformación de la industria es muy vertiginosa y es vital adaptarse", manifestó el artista que también ha probado suerte en la industria musical.

Y habló del origen de esta entidad que se define como "no partidaria, transversal, que hacen política pero política cultural e industrial", motivo por el que no existe ningún encono con la Asociación Argentina de Actores, que dirige Alejandra Darín: "La asociación surgió en cuarentena cuando conversando con amigos y colegas empezamos a sentir que había algo que no estaba funcionando y, a la vez, haciendo un mea culpa porque no sabíamos sobre qué base estaba construida nuestra industria".

Más allá de su trabajo gremial, ante la falta de proyectos actorales decidió buscar nuevos horizontes. "Como actor a veces digo ‘pará, capaz ya no va más’, que quizás los productores no me ven de tal manera, que di todo hasta acá, y te agarran sube y bajas tremendos, ahí hay que hacer un laburo de cabeza muy grande", explicó en diálogo con Jazmín Stuart y Mariano Hueter en el ciclo DAC Ficciones Cortas (CineAR). Y agregó: "Me pasa que tengo que armar otros proyectos porque solo con la actuación no es suficiente. Me he metido en negocios que nada tienen que ver con mi vocación, me puse una cervecería". Habrá que ver si a raíz de su negocio pudo adquirir herramientas que lo ayuden en la cocina cuando tenga que enfrentar las devoluciones de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

