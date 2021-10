Accidente fatal en Moreno

Una mujer murió el lunes por la mañana, cuando corrió para alcanzar un colectivo y el chofer no la vio y la atropelló.

La tragedia sucedió en Paso del Rey, partido de Moreno. El hombre fue detenido tras el accidente y se le inició una causa por “homicidio culposo”.

Roxana Masco, salió de su casa cerca de las seis de la mañana y vio el interno 76 de La Perlita parado en la esquina de Bongiovanni y De la Quintana para que los pasajeros descendieran. Fue allí cuando decidió apurarse para no perder el viaje.

Poco después, sucedería lo peor. El conductor puso en marcha el colectivo y arrancó sin advertir que Masco se le había cruzado por delante y le pasó por arriba. Roxana murió antes de llegar al hospital.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de investigación (UFI) Nro 10 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, que consideró el hecho un accidente e imputó al chofer por delito de homicidio culposo.

El delito por el que fue acusado Enrique Javier Hernández, de 51 años, está contemplado en el artículo 84 bis del Código Penal y establece que “será reprimido con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo causare a otro la muerte”.

Asimismo, la pena podría incrementarse de tres a seis años en casos excepcionales, algunos de los cuales estarían descartados en este caso, según las imágenes del accidente, porque el conductor no se dio a la fuga, por ejemplo.

