Imagen del peaje.

Unos 2.655 vehículos por hora circulaban pasadas las 8.30 de esta mañana por el peaje de la localidad bonaerense de Hudson, sobre la Autovía 2, en dirección hacia distintas zonas de la Costa Atlántica, lo que genera demoras y una fila de hasta 15 kilómetros.

Según voceros de la empresa Aubasa, el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata es intenso y tiene algunas demoras en el peaje de Berazategui, que se extienden al ingresar a la autovía 2 hasta el peaje de Hudson., donde la marcha se torna más lenta hasta la zona de El Pato.

Your browser does not support the video element.

Asimismo, las fuentes indicaron que luego las demoras volvían hasta la zona del peaje de Samborombón.

Mientras que el paso de vehículos en la ruta 11, a la altura del peaje de La Huella, es de 1.706 autos por hora.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas